La Telemedicina per la rete di emergenza-urgenza

"La Puglia sta puntando moltissimo sullaparliamo di ambulanze ed elicotteri che trasportano i pazienti in codice giallo e rosso presso il pronto soccorso, sia per quanto riguarda l'assistenza domiciliare e i pazienti cronici, sia per quanto riguarda la medicina del territorio in relazione alla continuità assistenziale tra pazienti, medici di famiglia e guardie mediche. In questo modo si ha sempre presente il profilo medico di ogni paziente e ciascun medico è in grado di conoscere ciò che è accaduto prima e soprattutto di documentare ogni atto medico su ciascun cittadino.Noi abbiamo strutturato all'interno dell'l'agenzia cioè per l'innovazione in materia sanitaria, la sezione che riguarda la telemedicina. In questo modo, da essere una specie di ospite della rete di emergenza urgenza del 118, perché lì è nata la telemedicina, diventerà un criterio ordinario di organizzazione sanitaria anche negli ospedali dei presidi territoriali e in generale di tutti i medici di famiglia". Così il presidente della Regione Pugliaintervenuto a Bari venerdì scorso in occasione delpresieduta dal dott., Direttore Unità Operativa Cardiologia d'Urgenza Policlinico Bari e Responsabile del Centro di Telemedicina della Regione Puglia.