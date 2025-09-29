La storia del Faro di Minervino raccontata da Paolo Pinnelli

Larga partecipazione di pubblico alla presentazione del libroscritto dal giornalistache ha avuto luogo pressonella serata della scorsaUna data non scelta a caso, in quanto l'incontro culturale è stato inserito nell'ambito delle, come dichiarato dai promotori ed organizzatori dellcon la collaborazione del Rotary Club di Canosa e del Circolo della Stampa San Francesco di Sales, sotto il patrocinio dal Comune di Canosa di Puglia. ", il tema dell'edizione 2025per invitare a riflettere sul valore culturale del "paesaggio costruito che ci circonda", un'opportunità per riscoprire l'architettura come espressione viva della storia e soprattutto per valorizzare il patrimonio culturale condiviso, incoraggiando la partecipazione attiva per la sua salvaguardia.Ilmonumento unico nel suo genere, svetta dal 29 giugno del 1932 sulla zona più alta del paese, abbracciando, in tutta la sua maestosità, le vicine terre di Basilicata e Campania, fino a rivolgere il suo sguardo verso l'azzurro del Golfo di Manfredonia. "In questo meraviglioso paesaggio è stato costruito il Faro, che racconta storie di vita popolare, di vita politica e sociale. – Ha tra l'altro dichiarato l'ex sindaca di Minervino Murge,intervenuta alla presentazione del libro con l'autore delle:"Storie che il giornalista e scrittoreha saputo narrare con grande maestria e puntualità. Storie che vanno lette per divenire parte di noi, per non dimenticare le nostre radici e tramandarle con orgoglio e verità alle generazioni future.". Per i saluti istituzionali e gli onori di casa hanno inoltre preso la parola: l'assessore alla cultura; il direttore e il Presidente dellArcheoloclub di Canosa di Puglia,il rappresentante del Rotary Club Canosa,; il presidente del Circolo dei Giornalisti della BAT "San Francesco di Sales",e il vice presidente provincia BAT della Fondazione Insigniti OMRI, Cosimo Sciannamea che si sono congratulati con lo scrittoreIl libroedito dallo stessosotto l'egida del patrocinio dell'racchiude un lavoro certosino dello scrittore canosinomediante analisi approfondita di documenti d'archivio e articoli di giornali dell'epoca. "La stranezza della sua presenza è subito evidente ad ogni visitatore, ma la sua esistenza a Minervino Murge è un vero e proprio capitolo della Storia dell'Italia, non solo fascista ma anche pre-fascista e del Dopoguerra. E' un autentico e affascinante viaggio nella storia. Ed è anche una reale testimonianza, certamente molto involontaria, della difesa di tutte le libertà attraverso le tanti azioni – di ogni valore politico –intraprese dai suoi abitanti". Nei dettagli, i "fatti" storici che hanno portato alla realizzazione del Faro Votivo, accompagnati anche dalla narrazione delle vicende che hanno scongiurato, nell'immediato Dopoguerra, la sua distruzione.è arricchito dall'introduzione a firma dellagiàSindaca del Comune di Minervino Murge e dalla prefazione di"Il Faro non fa parte solo delle nostre cartoline panoramiche, ma della nostra vita, ci attende superbo, a dirci 'da dove veniamo', rendendo il servizio più grande alle nuove generazioni, che è quello di nutrire le proprie radici con l'humus della memoria." Molto preziosii consigli dello street artist e architettoche ha realizzato in esclusiva l'immagine di copertina del volume. Un'opera letteraria di elevato pregio culturale e sociale, comprendente illustrazioni originali, ideate e realizzate dacon immagini e cartoline d'epoca anche attraverso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, in un connubio di storia e innovazioni tecnologiche da tramandare ai giovani, potenziali cultori del patrimonio locale di immane valore.Riproduzione@riservata