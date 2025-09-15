La startup LexSA vince il Premio DIGITHON 2025

l'assistente AI costruito da fiscalisti per fiscalisti, che automatizza le attività manuali permettendo al professionista di concentrarsi sui clienti e sulle attività ad alto valore aggiunto, è la startup vincitrice di, proclamata ieri sera sul palco di Piazza Castello a Bisceglie. A consegnare il premio che porta con sé undiofferto da, sono stati il fondatore, Presidente di Confindustria Bari e BAT. "Questi primi 10 anni sono stati la semina, i prossimi 10, con la Fondazione guidata dal Professor Ruta, saranno il raccolto", ha detto, "per dieci anni DigithON è stata una bellissima intuizione che ha messo insieme università, imprese e tanti giovani che, da ogni parte d'Italia e non solo, si sono presentati chiedendo agli investitori di crederci. Abbiamo una rete che conta oltre 2000 startup: di queste oltre 1000 sono salite su questo palco, molte sono diventate grandi, vere imprese che, rompendo gli schemi, hanno cambiato le regole del mercato. Tutto questo si struttura ora in una Fondazione che fa diventare simbiotico il patrimonio che DigithON ha creato. Un ringraziamento a Confindustria Bari e BAT che ci ha creduto dal primo momento".La startup milaneseha conquistato anche il percorso di accelerazione messo in palio da, mentre il secondo posto è andato, startup romagnola che sviluppa robot modulari intelligenti per automatizzare i processi industriali con l'obiettivo di rendere la robotica avanzata accessibile a tutte le imprese, a partire dalle piccole e medie realtà. Al team anche ilMedaglia di bronzo al progetto veneto, il primo motore solido europeo, green e modulare, per micro-lanciatori spaziali e droni. Economico, efficiente e pronto a volare, si propone come risposta europea al crescente bisogno di accesso indipendente, sostenibile e sicuro allo spazio, è stato premiato anche daE ancora, tra gli altri prestigiosidella maratona digitale - borse di studio, grant economici e percorsi di accelerazione per un montepremi totale disi è aggiudicata il Premio: la startup lucana sta sviluppando un servizio di noleggio dedicato ai grandi proprietari di vigneti, offrendo una soluzione sostenibile ed efficiente per la gestione del suolo e della chioma tramite flotte di trattori robotici autonomi. Un servizio di noleggio che consente di ridurre i costi operativi fino al 30% ed è progettato per semplificare la gestione del vigneto automatizzando i principali processi agricoli, come il controllo delle infestanti tra i filari e sottofila, la preparazione del terreno e il monitoraggio dello stato vegetativo., la startup pugliese, che ha presentato sensori quantistici atomici per misure ultraprecise ha vinto il premio assegnato dal, ed è stata scelta anche dal; ail premio diBlendX è una piattaforma modulare e AI-driven per l'innovation management, che consente a organizzazioni pubbliche e private di progettare, gestire e scalare tutti i processi di innovazione — dalla strategia all'execution — in un unico ambiente digitale e personalizzabile.startup lombarda che sta costruendo una piattaforma di intelligenza artificiale spiegabile per aiutare i medici a diagnosticare casi complessi attraverso Knowledge Graphs e AI Agents si è aggiudicata il premio, mentre la startup milanese, che rivoluziona il modo in cui le città gestiscono luce, traffico, sicurezza e dati, a partire dai lampioni, trasformando ogni lampione in un nodo intelligente all'interno di una rete connessa e dinamica, con AI e computer vision, ha vinto il premioè andato a, una piattaforma di market research che utilizza digital twin potenziati dall'intelligenza artificiale per rispondere ai sondaggi al posto delle persone, in modo etico, scalabile e in tempo reale, mentre il riconoscimento di, è andato auna startup milanese che si occupa dell'ottimizzazione di macchinari per industria e infrastrutture attraverso manutenzione predittiva basata su AI e IoT. Il progetto pugliese, un LMS innovativo che rende l'apprendimento più coinvolgente e collaborativo grazie alla gamification, all'intelligenza artificiale e alle interazioni sociali. Pensato per gli studenti di scuole medie e superiori, offre strumenti personalizzati per migliorare la motivazione e la ritenzione della conoscenza, ha ricevuto il premioha premiato la lombarda, che presenta un algoritmo AI Neuroaffermativo per l'alfabetizzazione emotiva e verbale autonoma di persone neurodivergneti e BES.DigithON 2025 celebra dieci anni di idee e successi: la maratona digitale più partecipata d'Italia si conferma un trampolino concreto per l'innovazione, una riuscita certificata anche dal mercato degli investitori: sono quasi 300 milioni di euro i finanziamenti raccolti da alcune delle startup di maggior successo che hanno presentato il loro progetto alle Vecchie Segherie. Non solo una grande vetrina ma un'iniziativa concreta che affianca il percorso delle startup. Il portale www.digithon.it, nato per creare sul web un luogo virtuale dove aggregare le startup italiane e al contempo generare un punto di contatto permanente con investitori, incubatori e acceleratori, rappresenta oggi un ecosistema con oltre 2500 startup.Dal 2016, più di 90.000 utenti hanno votato online la propria startup preferita, di cui oltre 7000 voti social solo nell'edizione 2025, con oltre 800.000 accessi al sito, più di 130 ore di video pitch online sulla piattaforma e 3 giorni di diretta no stop. Un decennio di visioni che hanno trasformato DigithON in un laboratorio permanente di futuro."Tra i partner dii nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcuni tra i principali operatori finanziari del nostro Paese:Partner istituzionali: