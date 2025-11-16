La Spesa Sospesa e il menù solidale per le famiglie bisognose

Al Villaggio Coldiretti la solidarietà per le famiglie bisognose raddoppia con la Spesa Sospesa e il menù solidale, il cui ricavato sarà devoluto in prodotti agroalimentari alla Caritas per aiutare i più fragili, quando in Puglia sono quasi 1 milione le persone a rischio indigenza. L'iniziativa è della Coldiretti a Lecce, in occasione dellaistituita da Papa Francesco nel 2017 al termine del Giubileo della Misericordia., secondo l'ultimo report dell'Istat, per cui nell'ultimo anno l'incidenza familiare ha raggiunto quota 24,3%, il valore più elevato a livello nazionale – insiste Coldiretti Puglia - con le famiglie che fanno ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari., piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie, persone e famiglie che mai prima d'ora avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche.La stragrande maggioranza di chi è stato costretto a ricorrere agli aiuti alimentari lo fa attraverso la consegna di pacchi alimentari – insiste– che rispondono maggiormente alle aspettative dei nuovi poveri (pensionati, disoccupati, famiglie con bambini) che, per vergogna, prediligono questa forma di sostegno piuttosto che il consumo di pasti gratuiti nelle strutture caritatevoli.Coldiretti ha reso strutturali le iniziative di solidarietà, un segno tangibile della filiera agroalimentare verso le fasce deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche. In tutti i mercati contadini è attiva la 'spesa sospesa', dove i consumatori hanno la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare prodotti a favore dei più bisognosi, sul modello dell'usanza campana del "caffè sospeso", quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta di frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero tra quelli proposti dagli agricoltori di Campagna Amica, con la spesa raccolta che viene poi consegnata agli enti caritativi e ai servizi sociali dei Comuni.Sono oltre 10 milioni i chili di cibo per le famiglie bisognose raccolti negli ultimi sei anni dagli agricoltori della Coldiretti attraverso la Spesa sospesa nei mercati contadini di Campagna Amica. E' il bilancio dell'iniziativa di solidarietà promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica per sostenere le fasce della popolazione sempre più in difficoltà., come evidenziato dal rapporto Caritas. Un'operazione che, grazie alla collaborazione e alla solidarietà dei consumatori italiani, ha consentito di dare un piccolo aiuto a oltre 400mila nuclei familiari, con circa 100mila i bambini in condizione di grave privazione.