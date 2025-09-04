La scuola è “la seconda casa” dei nostri studenti

«Giunga agli studenti, ai docenti, ai dirigenti e a tutto il personale scolastico- spiega l'Assessore all' Istruzione e Cultura,- è il luogo nel quale si formano le coscienze umane, dove i ragazzi iniziano a coltivare i propri interessi, le proprie passioni, a costruirsi un futuro che li vedrà protagonisti all'interno della nostra società. In un'epoca in cui la tecnologia avanza, maggiore diventa la responsabilità del mondo scolastico, chiamato a digitalizzarsi e ad approcciarsi a nuove metodologie di insegnamento. L'obiettivo però non deve mutare, quella che è a tutti gli effettiha il dovere, assieme alle famiglie, di educarli e prepararli alle sfide che il futuro riserverà loro. Il patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie è fondamentale per garantire un ambiente sicuro, sereno e costruttivo per l'apprendimento, nonché rispettoso delle regole sociali. Occorre rafforzare la collaborazione tra questi due attori, ponendo basi chiare per il dialogo e la gestione di eventuali problemi legati alla crescita in ogni fase. Al corpo docente, che lavora quotidianamente per attuare il processo formativo ed educativo degli studenti, l'augurio più grande affinchè possa far germogliare quei frutti da raccogliere nei prossimi anni., non farà mai mancare il proprio supporto. Stiamo lavorando per migliorare le strutture scolastiche e garantire una migliore qualità di vita al loro interno, sostenendo il percorso di crescita dei nostri studenti. L'impegno dell'Ente civico - conclude la- proseguirà e si rafforzerà, buon anno scolastico Canosa». In Puglia, il calendario scolastico per il 2025/26 prevede l'inizio delle lezioni il(30 giugno per le scuole dell'infanzia). Le vacanze di Natale vanno dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, mentre le vacanze di Pasqua sono programmate dal 2 al 7 aprile 2026.