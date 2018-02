"La scomparsa: il dramma dell'incertezza, risvolti sociali ed effetti giuridici" è il titolo del convegno organizzato dalla sezione di Canosa dell'Associazione FIDAPA, in collaborazione con quelle di Andria, Barletta, Corato, Spinazzola e Trani che si terrà alle ore 18,30 di venerdì 16 febbraio all'auditorium della Residenza socio sanitaria assistenziale "San Giuseppe" a, in via Corsica nr.18. Dopo i saluti dipresidente "FIDAPA" Sezione di Canosa di Puglia, di, presidente distrettuale "FIDAPA" Sud-Est e di alcuni rappresentanti istituzionali, interverranno, presidente nazionale della associazione "Penelope Italia onlus" e noto avvocato ospite della trasmissione "Chi l'ha visto",, socia dell'associazione "Penelope Italia onlus" e della "FIDAPA" Sezione di Corato, ed, psicologa e socia della sezione di Canosa di Fidapa. È previsto, inoltre, l'intervento del Prefetto della provincia di Bat,e delle forze dell'ordine del territorio. La manifestazione è patrocinata dai Comuni di Canosa, Stornara, Minervino Murge e dall'Ordine degli Avvocati di Trani. A moderare l'incontro sarà il giornalista Rai,"Il convegno è di particolare interesse – afferma– , per qualsiasi comunità. Non si può nascondere quanto la tematica inquieti. Ma conoscere ciò di cui si discorrerà è certamente indispensabile per ogni cittadino che vuole porsi al servizio della collettività, dando il suo contributo alla ricerca di chi scompare. Vivere in bilico, sul filo dell'incertezza e della confusione, in un continuo alternarsi di speranza e disperazione è una condizione che ciascuno di noi potrebbe trovarsi a sperimentare.Diventa pertanto di enorme significato l'informazione e la conoscenza sempre più particolareggiata di una realtà molto attuale e purtroppo in aumento. L'associazione "Penelope" porta avanti da anni un progetto dalle finalità molteplici e nobili e, nel corso dell'incontro, insieme al nostro ospite illustre, Antonio La Scala che ne è il presidente, ragioneremo del fenomeno della scomparsa, avendone preso a cuore la causa e avendola trasformata in una missione dal sapore carico d'umanità".