Orecchiette e pomodoro
Territorio

La salute passa anche dalla tavola

La qualità nutrizionale degli alimenti nelle scelte d'acquisto

Puglia - martedì 16 dicembre 2025 20.08
La salute passa anche dalla tavola e i consumatori pugliesi ne sono sempre più consapevoli, in un contesto segnato dall'aumento dei prezzi del carrello della spesa e dagli effetti dei cambiamenti climatici, con la scelta degli alimenti che diventa un atto di responsabilità verso sé stessi, l'ambiente e il territorio. È quanto emerge dal sondaggio condotto sul portale della Coldiretti , che si inserisce nel solco dell'iniziativa "Campagna Amica per la Salute", partita con il primo mercato contadino all'interno del Policlinico Gemelli di Roma, portando cibo sano, locale e tracciabile nei luoghi simbolo della cura. Un evento unico, il primo nel suo genere, che si svolge nel piazzale antistante l'ingresso principale del policlinico universitario. Un mercato contadino che rappresenta un passo significativo e concreto nel percorso congiunto tra Coldiretti, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Fondazione Aletheia sul tema del rapporto tra cibo, prevenzione e salute, considerato che numerose evidenze scientifiche dimostrano come le scelte alimentari rappresentino uno dei determinanti più potenti nella prevenzione delle patologie croniche più diffuse.

Secondo i dati raccolti, per il 56% dei pugliesi la provenienza e l'origine italiana degli alimenti rappresentano l'aspetto più importante nelle scelte di acquisto, confermando la centralità del Made in Italy come garanzia di sicurezza, qualità e trasparenza. Al secondo posto, con il 20,3%, si colloca – aggiunge Coldiretti Puglia - la qualità nutrizionale e salutare degli alimenti, un dato che rafforza il legame sempre più stretto tra alimentazione e prevenzione, soprattutto in un momento storico in cui cresce l'attenzione verso stili di vita sani. Nonostante il caro vita, il prezzo non è più la priorità assoluta per molti, solo il 9,74% degli intervistati indica il costo più conveniente come criterio principale di scelta, a dimostrazione che i consumatori sono disposti a premiare prodotti che offrono maggiori garanzie sotto il profilo della salute e dell'origine.

Rilevante anche la sensibilità verso l'impatto ambientale e la sostenibilità, indicata dal 12%, mentre resta residuale l'attenzione alla velocità e praticità di preparazione, ferma al 2,60%, segno di una scelta consapevole che privilegia qualità e benessere rispetto alla comodità. I dati confermano che la filiera corta, i mercati contadini e i prodotti agricoli italiani rappresentano oggi uno strumento concreto di tutela della salute pubblica, oltre che di sostegno al reddito degli agricoltori e alla salvaguardia dell'ambiente. Un messaggio che trova piena coerenza nell'iniziativa Campagna Amica per la Salute, che porta l'agricoltura nei luoghi della cura, rafforzando il legame tra chi produce cibo e chi lo consuma, nel segno della prevenzione e della qualità.
