La rete contro la violenza

Nell'ambito delle iniziative della, l'e il Liceo Artistico /Istituto Professionale Servizi Commerciali e socio Sanitari organizzano l'eventoSarà l', ubicato in Via Federico II, aad ospitarela II Edizione dellalledi. Annunciati gli interventi di:(educatrice Casarifugio"Ricomincio da me")(avvocata C.A.V."Riscoprirsi");(Presidente APROS Onlus);(Interprete performer LIS). Per i saluti interverranno:, sindaco di Canosa di Puglia;, dirigente l'IISS "Nicola Garrone" Barletta/Canosa;,parroco della Chiesa "Gesù, Giuseppe e Maria";, parroco Chiesa "SS Francesco e Biagio". Modera l'incontro la giornalista Claudia Vitrani. Obiettivo dell'iniziativa è quello diattraverso un momento di confronto sulle dinamiche che la generano e sulle risposte che la comunità del territorio è in grado di offrire, nonché per favorire una maggiore consapevolezza e capacità critica dei giovani nei confronti della violenza di genere. Per combattere il fenomeno, così dilagante negli ultimi tempi, è indispensabilescuola, famiglia, associazioni, enti sanitari preposti alla tutela delle donne, rappresentanze delle forze dell'ordine. Come molto importante è interagire conCon l'iniziativa in atto si intende avviare i ragazzi e le ragazze alla riflessione sui diversi tipi di violenza, perpetrata non solo sulle donne, ma anche sui bambini, adolescenti, anziani, e nel saper individuare le condotte che rappresentano i campanelli d'allarme del maltrattamento e dello stalking, quest'ultimo molto presente tra le/gli adolescenti e spesso scambiato per un'eccessiva manifestazione d'affetto.