La Puglia terza in Italia per attrazione degli investimenti nel turismo

giornata intensa di informazione e formazione per gli operatori turistici pugliesi quella di ieri in Fiera al centro congressi con il BuyPuglia Investiment & Education, seconda edizione realizzata nell'ambito del, in collaborazione con Federalberghi Puglia, Bari Convention Bureau, About hotel, Tourism Investiment, PKF hotelexperts. Un programma molto ricco con 20 incontri, workshop e tavole rotonde in cui è stato possibile confrontarsi con più di 50 ospiti tra opinion leader, esperti, operatori e istituzioni su 3 tematiche principali:La giornata è cominciata con un incontro sul"La Puglia risulta fra le destinazioni preferite in Italia per attrazione degli investimenti immobiliari nel turismo, dopo due grandi capitali, Roma e Milano. E' rilevante che un intero territorio risulti attrattivo per gli investimenti, secondo la recente indagine congiunta di. Questo deriva dal nostro sistema di incentivi, ma anche e soprattutto dal fatto che. Venire ad investire in Puglia é significativo perché il turismo cresce e anche sotto il profilo delle strutture di lusso, e perché è l'intero territorio della Puglia con tutte le sue sfumature ad essere appetibile – ha dichiarato l'Assessore all'Industria Turistica e Culturale,-In questo ultimo periodo della programmazione dei fondi europei gli investimenti per la riqualificazione delle strutture ricettive si sono raddoppiati, segno che le imprese hanno puntato sulla qualità. La Puglia ha fatto la scelta coraggiosa di potenziare restauri, manutenzioni e lavori su luoghi identitari, come le masserie per esempio. La competizione mondiale, con destinazioni che hanno costi del lavoro molto più bassi, è molto forte. Fornire qualità ed esperienze uniche è quindi l'impegno fondamentale di tante imprese e della Regione. Contemporaneamente abbiamo puntato su nuovi target e nuovi mercati, compito che svolge Pugliapromozione.; li abbiamo anche invitati a visitare la Puglia dal vivo. Questo perché abbiamo voluto fortemente che avessero l'opportunità di vivere, da protagonisti, un pezzo di vita pugliese., ed è quello tra le esigenze del turismo e quello delle nostre comunità, che rappresentano il più grande potenziale di attrazione, in termini di esperienza, su cui la Puglia ha scelto di puntare".Oltre all'Assessore Capone hanno parlato, Assessore Sviluppo Economico della Regione Puglia,, Direttore Generale di PugliaSviluppo,Presidente di Federalberghi Puglia,, Direttore ACME (Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainment) e MET dell'Università Bocconi. A moderaredi Guida Viaggi & About Hoteldi PKF hotelexperts. Fra gli altri incontri della giornata nella sezioneanche un approfondimento sulle caratteristiche del mercato cinese, a cura di CITS - Tour Operator di Stato cinese. Numerosi i panel organizzati con il supporto di altri partner, sia istituzionali che privati. Nella sezionel'incontro sua cura di Pugliapromozione; Damiano Sibilla di TIM, ha sottolineato lasul territorio pugliese che consente di avvalersi dei dati, in forma anonima e aggregata, rilevati dalla rete mobile di TIM, per realizzare analisi legate alla presenza e alla mobilità della popolazione in occasione di eventi di forte richiamo turistico. Nella giornata di formazioneha dato voce agli operatori della filiera turistica che si sono confrontati nell'area Networking Puglia #bettertogeth sui sistemi digitali operativi che connettono la Pubblica amministrazione e gli operatori turistici (CPS, SPOT, SPID e il DMS) e sulle opportunità e le difficoltà del digitale; e ancora il team #bettertogether di Pugliapromozione, a cui partecipava anche Fifth Beat e alcune start up scaturite da progetti PIN,ha progettato insieme agli operatori turistici degli itinerari con puntatori, fili tematici e post-it sulla parete dedicata di Puglia #bettertogeth.