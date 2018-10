La Puglia sbarca a Didacta

Lapartecipa a, il più importante appuntamento fieristico sul mondo della scuola, in programma aPer tre giorni il capoluogo toscano si trasformerà nella capitale europea della scuola con seminari, convegni, attività e laboratori., sbarca per il secondo anno a Firenze con l'obiettivo diL'Assessorato all'Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, guidato dall'sarà presente con un corner informativo e presenterà tre progetti sostenuti dalla Regione nel mondo scuola: Stregati dalla musica, La Festa della Scienza e StartNet - Network Transizione Scuola Lavoro.è un prestigioso evento scientifico-culturale giunto alla sua decima edizione, dedicato alle giovani generazioni e a tutti i cittadini,Nata con l'obiettivo di promuovere e diffondere la cultura scientifica, rappresenta un'occasione di incontro tra studenti, eminenti scienziati e comunità civile, mettendo in primo piano l'informazione scientifica aggiornata sulle problematiche bio-mediche e tecnologiche e il suo modo di comunicare. Partecipazione, innovazione tecnologica e inclusione sociale è alla base, invece, dela cura dell'Attraverso un metodo didattico musicale che consente agli studenti un accesso consapevole al teatro, si offrono ai ragazzi nozioni di base e strumenti di studio perché possano partecipare in modo attivo e interattivo, come pubblico, ad uno spettacolo lirico finale.