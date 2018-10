La Puglia al Salone Internazionale dell'Alimentazione

La Puglia dell'eccellenza enogastronomica dal 21 al 25 ottobre al SIAL,. Sono 20 le imprese pugliesi presenti all'interno della(l'agenzia Italian Trade & Investment Agency), grazie al sostegno dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Unioncamere, insieme a decine di altre aziende agroalimentari che hanno partecipato in maniera autonoma al più grande network mondiale del food e beverage. "Una presenza fortemente qualificata per questa edizione 2018 – ha commentato dalla capitale francese l'assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia,- in occasione di una manifestazione rinomata dove partecipano oltre 7 mila espositori provenienti da 119 Paesi internazionali. Numerosi anche i buyers e gli operatori commerciali, strategici perSono numerose le aziende che si stanno contraddistinguendo per vitalità e capacità di esportare a livello nazionale, europeo e mondiale. E tante altre che in questi giorni sono qui per tracciare i primi passi con l'obiettivo di trasformare aziende familiari in realtà produttive capaci di essere competitive sui mercati internazionali. I numeri dell'export sono incoraggianti: l'ultimo rapporto Svimez ci ha indicatoMa serve continuare a lavorare e investire in aggregazione e, naturalmente, in promozione. Manifestazioni nazionali e internazionali sono, difatti, occasioni irrinunciabili per le imprese e strategie vincenti di crescita specie sui mercati esteri. Icome Regione Puglia, d'intesa con Unioncamere, stiamo investendo risorse ed energie per raccontare la nostra regione e per fare in modo che le eccellenze agroalimentari viaggino per il mondo e siano ambasciatrici della nostra meravigliosa terra".