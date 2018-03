La Puglia a Mipim 2018

Non solo valorizzazione di edifici storici di pregio ma anche attrazione investimenti. Con questi obiettivipartecipa per la terza volta a, il più importante, in programma a Cannes, in Francia, dalLa Regione Puglia, con il supporto tecnico di Puglia Sviluppo, promuoverà dinanzi ad un pubblico internazionale specializzato diverse opportunità di investimento in Puglia tra cui l'ex convento di Santa Lucia della seconda metà del 1500 e l'ex anagrafe, un edificio del 1700 in origine convento dedicato a S. Maria della Vittoria, entrambi nel centro storico di Barletta (Bt), ma valorizzerà allo stesso tempo, il, una struttura in grado di attrarre imprese e nuovi flussi di traffico merci internazionali attraverso un servizio completo per la gestione della catena distributiva delle merci con tecnologie avanzate.Di grande pregio i progetti che la Puglia presenterà nella giornata del 15 marzo. Se perl'intento è quello di creare contenitori culturali o turistici dopo aver ristrutturato i due edifici, è tutta di natura economica la destinazione delA spiegarlo è l'assessore regionale allo Sviluppo economico della Regione Puglia,"Quest'anno abbiamo voluto valorizzare due aspetti fondamentali dello sviluppo della Puglia, la logistica nella distribuzione delle merci attraverso le più avanzate tecnologie e il binomio cultura-turismo per il quale la Puglia attira grande attenzione internazionale. Nel primo caso il progetto riguarda la città di Taranto, che non è solo un centro industriale di grande produttività in Italia, ma un polo logistico unico sia per i servizi che è in grado di offrire che per il potenziale di sviluppo che possono avere nei prossimi anni. Il progetto del Distripark incide sia sul lato dell'offerta che sul lato della domanda perché prevede di attrarre imprese che operano nel trasporto e aziende che si occupano di servizi di trasformazione e assemblaggio di componenti industriali, e anche perché punta a stimolare nuovi flussi di traffico interessati ad un servizio completo per la gestione della catena distributiva delle merci offrendo per di più tecnologie avanzate"."I due progetti di Barletta, l'ex convento di Santa Lucia e l'ex anagrafe – continua–vanno salvati dal degrado al quale sono destinati e restituiti alla collettività come contenitori culturali e turistici. In questo senso la partecipazione a Mipim è un veicolo di promozione importante per attrarre l'attenzione internazionale e l'interesse per la realizzazione dei nostri progetti".All'interno della manifestazione Puglia Sviluppo, attraverso il desk informativo, garantirà i contatti con i potenziali investitori e li informerà sui vantaggi di investire in Puglia considerando anche gli incentivi espressamente dedicati al turismo come Pia Turismo (Programmi integrati di agevolazione) e Titolo II Turismo che nella nuova programmazione hanno già movimentato un volume di investimenti che supera i 485 milioni di euro. Tra le Regioni italiane partecipanti, oltre alla Puglia, ci saranno Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino, Veneto e le città di Bologna e di Milano.Ad esse si aggiungono i cinque 'big' di livello centrale: Agenzia del Demanio, Cassa depositi e prestiti, Difesa Servizi, FS Sistemi Urbani, Invimit, storicamente attivi nella valorizzazione del patrimonio pubblico, e le associazioni di categoria Ance – Associazione Nazionale Costruttori Edili, Confindustria Alberghi e Assoimmobiliare.