La prevenzione fa scuola: al via il Catalogo Scuola e Salute 2025-2026

Oggi, insi è tenuta la presentazione dello strumento di programmazione strategica finalizzato alla realizzazione in tutta la Puglia di progettualità da parte della comunità scolastica sui molteplici temi della promozione della salute e della prevenzione. Nel corso dell'ultimo anno scolastico le iniziative hanno coinvolto quasi mille docenti e oltre 80.000 studenti sul territorio regionale. La nuova edizione del Catalogo Scuola e Salute è stata illustrata dal dirigente Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,: «Con il catalogo si realizza un'importante sinergia scuola-salute. I temi della prevenzione devono essere sempre più compresi da studenti e studentesse, che possono così determinare il proprio stato di salute psicofisica. Ciò può avvenire grazie alle diverse progettualità, che toccano temi di rilievo sociale, come relazioni, comportamenti alimentari, prevenzione delle dipendenze e adesione ai programmi che la salute pubblica offre gratuitamente». Giunto alla suasi presenta quest'anno con una, studiata appositamente per agevolare la consultazione. La progettazione segue infatti i principi di semplificazione, coerenza e funzionalità. I progetti, pronti a entrare nelle aule degli istituti scolastici pugliesi, sono organizzati per diffusione territoriale (regionale e locale) e ordine scolastico, e suddivisi in otto diverse aree tematiche: nutrizione e attività motoria, contrasto alle dipendenze, sicurezza in casa, strada e lavoro, salute e ambiente, benessere mentale, corpo in salute, comportamenti a rischio e affettività, sessualità e Mst. Come ha sottolineato il direttore Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Puglia,, «La prevenzione nell'età scolare, l'età formativa, è fondamentale: ci si forma negli aspetti che riguardano la didattica e ci si forma anche come cittadini. Non a caso nelle nuove linee guida sull'educazione civica, l'importanza della prevenzione e della salute è stata sottolineata anche all'interno dei percorsi scolastici».