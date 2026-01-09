La Polizia di Stato in soccorso durante un incendio

Nei giorni scorsi, personale delnitamente ai Carabinieri della Stazione di Canosa di Puglia, è intervenuti presso una struttura ricettiva temporaneamente adibita all'accoglienza di cittadini stranieri, regolarmente presenti sul territorio nazionale e inseriti nel sistema di assistenza coordinato dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani. L'intera struttura è stata interessata da un incendio, le cui fiamme, originate da una stanza del primo piano, si sono rapidamente propagate agli ambienti circostanti, alimentate dalla presenza di numerosi arredi. Il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine ha consentito di mettere in sicurezza di tutti gli ospiti, che sono stati accompagnati nelle aree di raccolta esterne, nonché di contenere le fiamme mediante l'utilizzo dei dispositivi antincendio in dotazione alla struttura, in attesa dell'arrivo sul posto del personale dei Vigili del Fuoco. Nel corso delle concitate fasi dell'intervento, l'attenzione dei poliziotti della squadra volanti del Commissariato di Canosa di Puglia è stata richiamata da un uomo rimasto bloccato al secondo piano, avvolto dal fumo e circondato dalle fiamme. Gli operatori, avvalendosi di mezzi di fortuna, sono riusciti a raggiungerlo e ad accompagnarlo all'esterno, permettendogli di ricevere le prime cure sanitarie e il successivo trasporto presso il nosocomio di Barletta. Contestualmente, i Carabinieri della Stazione di Canosa di Puglia sono intervenuti al primo piano, dove un altro ospite si era introdotto nuovamente nella struttura tramite una scala di servizio esterna, nel tentativo di recuperare alcuni effetti personali, nonostante la presenza di denso fumo e fiamme. I militari lo hanno raggiunto e, accertato il suo stato di disorientamento dovuto all'inalazione dei fumi, lo hanno ricondotto in sicurezza all'esterno, affidandolo alle cure del personale sanitario, che ne ha disposto il trasferimento presso l'ospedale di Andria. Le Forze dell'ordine intervenute hanno, infine, garantito l'assistenza, il ristoro e il successivo ricollocamento degli ospiti presso altre strutture, in ossequio alle direttive impartite dalla Prefettura di Barletta Andria Trani. L'intervento ha evidenziato l'efficace collaborazione e il coordinamento tra le Forze dell'ordine presenti sul territorio, che hanno operato con tempestività per la tutela dell'incolumità degli ospiti e il ripristino delle condizioni di sicurezza, in raccordo con le altre istituzioni competenti.