La Pasquetta archeologica

La cittàche è stata tra le mete più visitate della Pasquetta dell'anno scorso nella provincia di Barletta Andria Trani, si ripropone con un programma all'insegna delle passeggiate archeologiche anche per il 2019. Lae la ditta Tango Renato-servizi per l'archeologia e il turismo organizzano il tournella giornata del 22 aprile, allee alle, che effettuerà le visite presso i seguenti siti:(XII sec.d.C.), contenente le spoglie del principe d'Antiochia;, con il nuovo allestimento comprendente oltre 450 vasi narranti storie e miti;(IV-III sec.a.C.), dove è possibile ammirare una deductio ad inferos affrescata;(VI sec.d.C.), edificato per opera del Santo Vescovo Sabino;(I sec.a.C-I sec.d.C.), tipica abitazione romana d'età augustea.Inoltre, ilsarà aperto straordinariamente dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00. Per partecipare alle passeggiate è necessaria la prenotazione all'utenza telefonicaattiva per richiedere ulteriori informazioni.