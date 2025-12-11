Sicurezza stradale -Katedromos
Sicurezza stradale -Katedromos
Scuola e Lavoro

La multimedialità per la sicurezza, prevenzione e riduzione degli incidenti stradali

Nell’ambito del progetto “Katedromos” presentato agli studenti di Canosa di Puglia

Canosa - giovedì 11 dicembre 2025 22.15
Sicurezza stradale, prevenzione e riduzione degli incidenti stradali, educazione civica sono stati i temi al centro dell'evento che ha avuto luogo a Canosa di Puglia, presso il Teatro Comunale "Raffaele Lembo" nella mattinata dell'11 dicembre scorso, nell'ambito del progetto "Katedromos", finanziato dalla Motorizzazione Civile e promosso dal Comando della Polizia Locale di Canosa di Puglia. Oltre 500 gli studenti presenti per nel corso di due lezioni: la prima, ha visto impegnati gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado "Fermi-Einaudi" e "De Nittis", la seconda, ha coinvolto invece le Scuole Secondarie di I Grado "Foscolo", "Marconi" e "Bovio". "Interessanti, puntuali e precisi" sono stati gli interventi del professor Leonardo Indiveri che ha intrattenuto le classi non solo attraverso momenti di riflessione che i temi delicati richiedono, ma anche sulla base di piccoli momenti all'insegna dell'ironia e del divertimento in grado di "catturare l'attenzione senza creare indifferenza". Non quindi la canonica lezione sulla sicurezza stradale: infatti, il professor Indiveri, negli anni, grazie ad una serie di corsi di formazione in giro per l'Europa, è riuscito a mettere a punto una metodologia di comunicazione molto efficace attraverso la multimedialità, coinvolgendo tutti gli studenti che hanno compreso ancor meglio "quanto sia importante la vita di ognuno di loro e quanto, al contempo, basti poco per perderla." Nel corso della mattinata, sono intervenuti: il Vice Sindaco e Assessore alla Polizia Locale Fedele Lovino, l'Assessore all'Istruzione Cristina Saccinto e il Comandante della Polizia Locale Michele Cornacchia. La collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, che l'Amministrazione Comunale coglie l'occasione per ringraziare, ha portato gli studenti a riflettere su quanto "la quotidianità debba insegnare loro" nella speranza che tragici eventi possano sempre più ridursi.
Progetto “Katedromos” presentato agli studenti di Canosa di Puglia
Progetto “Katedromos” presentato agli studenti di Canosa di Puglia
  • Comune di Canosa
  • Sicurezza stradale
  • Incidenti stradali
Canosa: Un'altra rapina a un corriere merci
11 dicembre 2025 Canosa: Un'altra rapina a un corriere merci
Emergenza criminalità a Canosa
11 dicembre 2025 Emergenza criminalità a Canosa
Altri contenuti a tema
L’affido: cura, coraggio e comunità Eventi e cultura L’affido: cura, coraggio e comunità A Canosa di Puglia presentato il progetto
Canosa: Al via la 2^ Sagra della Sfogliatella Vita di città Canosa: Al via la 2^ Sagra della Sfogliatella Il programma degli eventi nel ponte dell'Immacolata
Canosa: soppressione di alcuni diritti di segreteria per i servizi demografici. Amministrazioni ed Enti Canosa: soppressione di alcuni diritti di segreteria per i servizi demografici. Nell’ambito del processo di semplificazione e digitalizzazione dei servizi comunali 
Uniti nella marcia per dire NO alla violenza sulle donne Eventi e cultura Uniti nella marcia per dire NO alla violenza sulle donne "Un momento di forte impatto simbolico"Ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare, Maria Angela Petroni
A Canosa vince l'astensionismo Notizie A Canosa vince l'astensionismo Al voto solo il 29,05% degli aventi diritto, il più basso della BAT
Canosa, ultima per affluenza alle urne Notizie Canosa, ultima per affluenza alle urne Solo il 19,37% degli aventi diritto, il più basso della BAT
A Canosa, in calo l'affluenza alle urne Notizie A Canosa, in calo l'affluenza alle urne Solo il 14,75% degli aventi diritto, il più basso della BAT
A Canosa, l'affluenza più bassa di votanti della BAT Notizie A Canosa, l'affluenza più bassa di votanti della BAT Solo il 4,95% degli aventi diritto
Dalla terra di Canosa alla serie B
11 dicembre 2025 Dalla terra di Canosa alla serie B
Garantire e rafforzare la percezione di sicurezza in tutti i cittadini
11 dicembre 2025 Garantire e rafforzare la percezione di sicurezza in tutti i cittadini
La dottoressa Tiziana Dimatteo, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana
11 dicembre 2025 La dottoressa Tiziana Dimatteo, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana
L’affido: cura, coraggio e comunità
11 dicembre 2025 L’affido: cura, coraggio e comunità
Canosa : Città sicura? Non si direbbe
10 dicembre 2025 Canosa : Città sicura? Non si direbbe
Dietro ogni sapore c’è anche un contoterzista
10 dicembre 2025 Dietro ogni sapore c’è anche un contoterzista
Bonomo di Andria: primo intervento per ictus ischemico con tecnologia “SENDit”
10 dicembre 2025 Bonomo di Andria: primo intervento per ictus ischemico con tecnologia “SENDit”
La cucina italiana patrimonio immateriale dell’Unesco
10 dicembre 2025 La cucina italiana patrimonio immateriale dell’Unesco
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.