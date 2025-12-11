La multimedialità per la sicurezza, prevenzione e riduzione degli incidenti stradali

Sicurezza stradale, prevenzione e riduzione degli incidenti stradali, educazione civica sono stati i temi al centro dell'evento che ha avuto luogo apresso ilnella mattinata dell'scorso, nell'ambito delfinanziato dalla Motorizzazione Civile e promosso dal Comando della Polizia Locale di Canosa di Puglia. Oltre 500 gli studenti presenti per nel corso di due lezioni: la prima, ha visto impegnati gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado "Fermi-Einaudi" e "De Nittis", la seconda, ha coinvolto invece le Scuole Secondarie di I Grado "Foscolo", "Marconi" e "Bovio". "Interessanti, puntuali e precisi" sono stati gli interventi del professorche ha intrattenuto le classi non solo attraverso momenti di riflessione che i temi delicati richiedono, ma anche sulla base di piccoli momenti all'insegna dell'ironia e del divertimento in grado di "catturare l'attenzione senza creare indifferenza". Non quindi la canonica lezione sulla sicurezza stradale: infatti, il professor Indiveri, negli anni, grazie ad una serie di corsi di formazione in giro per l'Europa, è riuscito a mettere a punto una metodologia di comunicazione molto efficace attraverso la multimedialità, coinvolgendo tutti gli studenti che hanno compreso ancor meglio "quanto sia importante la vita di ognuno di loro e quanto, al contempo, basti poco per perderla." Nel corso della mattinata, sono intervenuti: il Vice Sindaco e Assessore alla Polizia Localel'Assessore all'Istruzionee il Comandante della Polizia LocaleLa collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, che l'Amministrazione Comunale coglie l'occasione per ringraziare, ha portato gli studenti a riflettere su quanto "la quotidianità debba insegnare loro" nella speranza che tragici eventi possano sempre più ridursi.