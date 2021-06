La miglior visione nel miglior modo

A partire dallesi terrà il convegno sul temaorganizzato e promosso dalla. Per l'occasione interverranno: la dottoressaDal 1985, l'azienda dellaè presente a Canosa di Puglia con uno studio fotografico, specializzatosi attraverso l'apporto di contenuti innovativi digitali, che in quel momento storico trasformavano la fotografia. Tre anni dopo, e precisamente nel 1988, si specializza anche nel settore dell'ottica con l'ingresso dellalaureata in ortottista-assistente in oftalmologia con il massimo dei voti e Lode. Alla gestione dell'azienda familiare si avvicina anche la, figlia dei titolari Lucia Stellino e Gianni Pansini, laureata in economia aziendale e ottico. Nel 2013, l'inaugurazione di un nuovo store a Barletta che si posiziona come un punto di riferimento sociale e culturale, rafforzando sul territorio una presenza continua e costante per la clientela sempre più attenta ed esigente, per offrire il meglio nel settore dell'ottica. Con i due store è in grado di assicurare alla clientela un'offerta maggiore di occhiali dei migliori brand. Il reparto "contattologia" è a disposizione per far conoscere il corretto uso, manutenzione e potenzialità delle lenti a contatto di ogni tipo. Lo staff è sempre aggiornato ed in grado di fornire risposte a qualsiasi richiesta o esigenza."Il nostro impegno – riferiscono i titolari- sostiene anche il sociale: collaborando con Luxottica dando vita ad iniziative benefiche di raccolta occhiali quali "One Sight"; e con le parrocchie locali. Siamo partner di progetti di prevenzione come "Bimbovisione", dedicati alla visione in età scolare, offrendo screening di valutazione delle capacità visive e leggii idonei al corretto sviluppo dell'assetto posturale. Possiamo concludere affermando che in questi anni abbiamo seguito un solo obiettivo: "curare i vostri occhi". Da non perdere il convegnoandrà in diretta Facebook sulla pagina de La Terra del Sole a cura della direttrice Claudia Vitrani socio della(Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni e Affari) impegnata a promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne in ogni ambito della vita sociale, amministrativa e politica, autonomamente e in collaborazione con altri enti presenti sul territorio.