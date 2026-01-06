Scuola e Lavoro
La magia delle "Christmas Carols" con i cori Calliope e i Pueri Cantores
Diretti egregiamente dal soprano Anna Maria Stella Pansini
Canosa - martedì 6 gennaio 2026 18.33
La magia delle "Christmas Carols", la bellezza delle canzoni legate al Natale ed ai temi della natività, hanno allietato e rallegrato la serata del 3 gennaio 2026 a Canosa di Puglia presso la Chiesa Gesù Liberatore con don Michele Pace che ha dato accoglienza nella sua comunità parrocchiale. Protagonisti assoluti : Il Coro Calliope e il Coro dei Pueri Cantores, diretti egregiamente dal soprano Anna Maria Stella Pansini: """I concerti natalizi sono stati un vero successo e il pubblico ha apprezzato la varietà di caroles natalizie che abbiamo eseguito a partire dalle laude spirituali come 'Ecco il Messia' e 'Vergine bella', da quelle classiche come 'Adeste Fideles', 'Tu scendi dalle stelle' e 'Wiegenlied' a quelle moderne come '"It's Beginning to Look a Lot Like Christmas', "Have Yourself A Merry Little Christmas" e 'White Christmas'. Le carole natalizie sono un modo per celebrare la nascita di Gesù e per condividere la gioia e l'amore del Natale, la pace e la gioia che il Natale porta con sé, un modo per ricordarci di essere generosi e gentili gli uni con gli altri. I brani proposti- spiega il soprano Anna Maria Stella Pansini - hanno creato un'atmosfera gioiosa, festosa, evocando l'allegria, la nostalgia e la magia del Natale a volte solenne e maestosa, creando momenti di unione e devozione. Ovviamente siamo stati felici di condividere questi momenti di gioia e di festa con il pubblico presente, nella speranza di aver contribuito a rendere il Natale un po' più speciale per tutti.""" La tappa di Canosa di Puglia è stata l'ultima di un mini tour per "Christmas Carols" - Cori della tradizione natalizia" sotto la direzione musicale e artistica di Anna Maria Stella Pansini, dopo l'esibizione a Bisceglie presso il Monastero "San Luigi" detto anche delle Clarisse; a Giovinazzo, prima presso la parrocchia Sant'Agostino e poi quella di San Giuseppe. "Christmas Carols - Cori della tradizione natalizia" hanno portato messaggi di pace, solidarietà, senso di comunità e condivisioni di valori attraverso la musica e il canto in un'atmosfera festosa che ha unito passato e presente di buon auspicio per il nuovo anno, appena iniziato . "Se nel mondo vuoi portare la magia del Natale, più forte che puoi devi cantare!" Non c'è Natale senza le "Christmas Carols" che negli anni si sono evolute adattandosi ai cambiamenti storici - culturali ma con la loro essenza legata alla tradizione e al significato più profondo della festa.
Foto a cura di Savino Mazzarella
Riproduzione@riservata
Foto a cura di Savino Mazzarella
Riproduzione@riservata