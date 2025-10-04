Eventi e cultura
La Giornata Mondiale degli animali compie 100 anni
La benedizione del parroco Don Carmine Catalano a Canosa di Puglia
Canosa - sabato 4 ottobre 2025 14.38
Il 4 ottobre si celebra la Giornata Mondiale degli animali che coincide con la festa del suo patrono San Francesco d'Assisi. Come da tradizione che si consolida, a Canosa di Puglia, si è tenuta la benedizione degli animali domestici. A mezzogiorno sotto il sole ottobrino, nel piazzale antistante della Chiesa dei Santi Francesco e Biagio, chiusa per restauro, il parroco Don Carmine Catalano ha benedetto i cani, tenuti al guinzaglio dai padroni e un paio di gatti in gabbia, attraverso momenti di preghiera per celebrare il rapporto tra gli esseri viventi che li ammaestrano ed al contempo sensibilizzare al rispetto degli animali di tutte le specie. Alla base del messaggio di San Francesco, c'è il senso di fraternità universale attraverso il quale il santo chiamava "fratelli e sorelle" protagonisti anche dei suoi racconti, in un invito a vedere la sacralità nella vita di tutti gli esseri viventi. La storia narra che la Giornata Mondiale degli Animali è stata istituita dall'attivista tedesco Heinrich Zimmermann nel 1925 proprio per sensibilizzare le persone sui temi legati al benessere degli stessi. Solo nel 1931, durante un congresso internazionale sulla protezione degli animali a Firenze, la Giornata Mondiale degli Animali ottenne un riconoscimento ufficiale con l'istituzione nella ricorrenza 4 ottobre. Quest'anno la Giornata Mondiale degli animali compie 100 anni, con la consapevolezza che gli stessi sono ormai riconosciuti come esseri senzienti, degni di rispetto e cure amorevoli.
Riproduzione@riservata
Riproduzione@riservata