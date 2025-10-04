La Giornata Mondiale degli animali compie 100 anni

Il 4 ottobre si celebra lache coincide con la festa del suo patrono. Come da tradizione che si consolida, asi è tenuta la benedizione degli animali domestici. A mezzogiorno sotto il sole ottobrino, nel piazzale antistante della, chiusa per restauro, il parrocoha benedetto i cani, tenuti al guinzaglio dai padroni e un paio di gatti in gabbia, attraverso momenti di preghiera per celebrare il rapporto tra gli esseri viventi che li ammaestrano ed al contempo sensibilizzare al rispetto degli animali di tutte le specie. Alla base del messaggio di San Francesco, c'è il senso di fraternità universale attraverso il quale il santo chiamava "fratelli e sorelle" protagonisti anche dei suoi racconti, in un invito a vedere la sacralità nella vita di tutti gli esseri viventi. La storia narra che laè stata istituita dall'attivista tedesconelproprio per sensibilizzare le persone sui temi legati al benessere degli stessi. Solo nel 1931, durante un congresso internazionale sulla protezione degli animali a Firenze, la Giornata Mondiale degli Animali ottenne un riconoscimento ufficiale con l'istituzione nella ricorrenza 4 ottobre. Quest'anno lacompie 100 anni, con la consapevolezza che gli stessi sono ormai riconosciuti come esseri senzienti, degni di rispetto e cure amorevoli.Riproduzione@riservata