La Gazzetta del Mezzogiorno : "Un patrimonio nazionale”

"Difendere, salvare, blindaree tutto il patrimonio di informazioni quotidianamente offerto ai cittadini di Puglia e Basilicata, non può essere solo una questione locale, pugliese, del Sud, ma deve definitivamente diventare un punto fermo delle politica nazionale." - Cosìesprime la totale solidarietà al direttore De Tomaso, al cdr, ai giornalisti, ai poligrafici - "Nel momento in cui si ufficializza quanto molti sapevano, ma hanno forse fatto finta di ignorare, ovvero che l'incubo della prestigiosa testata, iniziato ormai quasi due anni fa con il sequestro giudiziario, non solo non è terminato con il dissequestro, ma anzi ha raggiunto il livello di massima difficoltà, comeDa qui la necessità e il dovere per le Istituzioni di una Puglia che voglia dirsi moderna, ma anche il dovere della politica nazionale, diquotidiano storico non solo del Sud Italia, ma dell'intero Paese. L'editoria è un modo di fare impresa tanto fondamentale per un Paese democratico e libero, quanto delicato nei suoi meccanismi, e che quindi non deve appartenere a strategie occulte e a meri interessi economici.