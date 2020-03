La Gazzetta del Mezzogiorno rinasce

"""accogliamo tutti con un sospiro di sollievo la decisione della Corte d'Appello di Catania di dissequestrare i beni dell'editore""". Una buona notizia, per il presidente del Consiglio regionale della Puglia"In un momento difficile come mai per la Puglia e per il Paese, una notizia che restituisce fiducia nel futuro. Auguri alla Gazzetta, al direttore De Tomaso, alla redazione, a tutte le maestranze. E complimenti per aver affrontato e vinto una sfida coraggiosa, lottando ogni giorno per un lungo anno e mezzo, continuando a realizzare un quotidiano che in nessun modo ha mai perso qualità, intensità, verità, pluralità dell'informazione fornita ai lettori e a tutti.Una condizione sospesa, oggettivamente difficile da affrontare, ma che ognuno di loro ha saputo superare con professionalità, dedizione, senso di responsabilità nei confronto della comunità da informare, dell'ampiezza delle opinioni da proporre, della verità dei fatti da rispettare.dimostra a tutti che battendosi insieme per un obiettivo si può raggiungerlo. È quello che serve a tutti, in questi giorni. Ce la faremo!"""La Corte d'Appello di Catania ha disposto il dissequestro di tutti i beni dieditore de 'La Gazzetta del Mezzogiorno') e dei suoi familiari che era stato disposto dalla. Tra i beni interessati dal provvedimento, oltre a conti correnti e immobili, vi sono il quotidiano 'La Sicilia', la maggioranza delle quote de, due emittenti televisive regionali, 'Antenna Sicilia' e 'Telecolor' e la società che stampa quotidiani Etis.