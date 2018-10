La festa dei Santi Medici in diretta TV

Tutta la festa esterna dedicata aisarà possibile seguire in direttaLa grande produzionetrasmetterà in diretta televisiva e streaming i momenti più importanti delle tradizionali celebrazioni bitontine. Il, secondo quanto risulta da alcune testimonianze iconografiche, è introdotto a Bitonto fin dal XIV secolo. Il primo documento che attesta la presenza della reliquia a Bitonto risale però al 1572, data di svolgimento della visita pastorale di monsignor Musso. Il culto deiè stato anche segnalato danel discorso ai Vescovi pugliesi del 20 dicembre 1986, come potente fattore di promozione di unità della Chiesa fra Oriente e Occidente. Le due statue deiche troneggiano al centro dell'abside dellahanno un ruolo di fondamentale importanza per l'affermazione e la diffusione del culto dei santi anargiri. L'origine delle due statue oscilla tra storia e leggenda. Le due statue sarebbero state commissionate nel 1733 dal parroco della chiesa di San Giorgio Martire, don Mennuto, ad uno dei migliori intagliatori napoletani. Dopo circa tre secoli i manichini, interamente in legno e deteriorati dal tarlo furono fatti restaurare: le mani e la testa furono preservate con un meticoloso restauro mentre tutte le altre parti del corpo furono rifatte in bronzo. Particolarità che ha contribuito alla diffusione del culto a Bitonto è anche il fatto che molti di coloro che si ritengono miracolati vedono nelle statue le stesse persone apparse in sogno al momento dell'evento.La diffusione della stampa permise la realizzazione delle primedeii, in modo che i fedeli avessero l'immagine dei due Maestri anche presso le loro abitazioni, incorniciate in grandi quadri, o incollati ai muri nelle stanze da letto, dove solitamente venivano allestiti altarini, e dove parenti e vicini di casa potevano riunirsi in preghiera in devozione dei Santi. Spesso, inserite in campane di vetro, venivano adagiate le statue dei due Fratelli in dimensioni ridotte. L'immagine sacra dei santi è, dunque, entrata nel costume tradizionale dei bitontini tanto che, ancora oggi, è facilissimo ritrovare tali immagini nelle botteghe dei sarti, dei calzolai, e persino nei negozi di alimentari. Il sempre crescente numero di pellegrini, provenienti ormai da tutta Italia e anche dall'estero, a seguito dell'emigrazione bitontina nelle Americhe, rese necessaria la costruzione di un ambiente più capiente. Così nel 1963 fu costruito l'attuale santuario e nel 1975la elevò a basilica pontificia.su www.bitontotv.it sulle facebook.com/BitontoTV ), su, Canale 78 del Digitale Terrestre (Puglia e Basilicata),, canale 881 (visibile in Puglia e Piemonte) e canale 656 (solo per la Lombardia). Quattro i momenti che la redazione di BitontoTV seguirà live: l'; l'arrivo delle statue aalle ore 13,00; il passaggio della processione peralle 16:30; ilal Santuario e la Celebrazione Eucaristica presieduta daa partire dalle ore 18,30. Gli orari di collegamento potrebbero essere suscettibili di variazioni, dovute all'andamento della processione. Grazie alle partnership strette con Da Bitonto e Basilica sarà possibile seguire la diretta streaming anche sui canali forniti dalla testata giornalistica e dalla Fondazione. Tutti i momenti di diretta saranno commentati da un parterre di ospiti, guidati da Fconduttrice in studio. Durante la giornata BitontoTV pubblicherà contributi video e fotografici anche in differita, sui canali Facebook, YouTube e sul sito www.bitontotv.it . La diretta dei Santi Medici 2018 è una produzione BitontoTV, in collaborazione con Go Streaming, DA Bitonto, DeltaTV, Radio Popizz e Fondazione Opera e Santi Medici Bitonto Onlus.