La Desolata al Festival Internazionale “Trieste Photo Days”

Le foto della Desolata sono in mostra a TriesteFestival Internazionale che espone oltre 2.000 opere in musei e sedi cittadine, con fotografi affermati ed emergenti. Le prime stime degli organizzatori riportano che nelsono stati raggiunti numeri record:fotografie singole,progetti & portfolio elibri inviati da oltrefotografi da tutto il mondo. Inaugurata l'8 ottobre la mostra intitolatasarà visitabile fino al 15 novembre 2025 presso la sede del Mercato Coperto in via Giosuè Carducci n.36.annuncia il manifesto esposto a Trieste a cura diche è stato per la prima volta alo scorso 19 aprile, nella mattinata del sabato per assistere e fotografare la processione a conclusione dei riti della settimana pugliese.il titolo del progetto in italiano con 9 fotografie esposte e scattate :"Nella quiete del Sabato Santo, le strade di Canosa di Puglia si animano di un'onda silenziosa e potente: centinaia di donne vestite di nero, veli impenetrabili sul volto, accompagnano la Madonna Desolata nella sua ricerca disperata del Figlio." Come riportano i dettagli della descrizione tradotta dall'inglese daper il: "È un rito antico, dove il dolore sacro si mescola alla tradizione, e il lutto individuale diventa corale. Questa serie fotografica cattura l'essenza dellaattraverso un bianco e nero che esalta contrasti profondi: il candore delle mani, levate in preghiera o strette in segno di sofferenza, risplende sul nero dei vestiti, simbolo di lutto e devozione. Ogni scatto è un frammento di un racconto collettivo, dove il sacro si fa umano e il dolore si trasforma in arte. Le immagini, ci invitano a riflettere sul legame eterno tra madre e figlio, sulla fede che diventa gesto, e sulla bellezza - conclude- struggente di una tradizione che resiste al tempo."è la seconda tappa per(59 anni), laureato in informatica, freelance di origini salernitane, residente a Reggio Emilia, dopo aver partecipato aalla mostra, a luglio scorso. Appassionato di nuove tecnologie, "mi sono innamorato della fotografia durante i viaggi di lavoro. La voglia di immortalare momenti speciali, luoghi, persone attraverso la fotografia, la mia passione principale." Ha tra l'altro dichiaratonel corso della presentazione del suo progetto con la promessa di tornare a Canosa l'anno prossimo per i riti della settimana santa pugliese e visitare i siti e parchi archeologici, invitando, al contempo, alla mostrache racchiude diario, viaggio e rivelazioni dell'obiettivo fotografico che cattura la bellezza con precisione, raffinatezza e massima attenzione ai dettagli.Riproduzione@riservata