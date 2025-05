La Democrazia Cristiana difende il simbolo e la propria identità

La Democrazia Cristiana, per voce del Presidente nazionalee del Capo Dipartimento per il Sud e per le Isoleintende ribadire con fermezza la legittimità esclusiva del simbolo e del nome storico del partito. «Riaffermiamo con convinzione – dichiara– che l'uso del nostro simbolo e del nostro nome è riservato ai rappresentanti legittimamente riconosciuti, a tutela della storia e dei valori che la Democrazia Cristiana incarna da sempre».aggiunge: «Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la tradizione democratica cristiana a rispettare le regole interne e i principi che ci guidano, evitando ogni forma di appropriazione indebita che possa confondere i cittadini e danneggiare la nostra comunità politica». E, spiega che «Chiunque dovesse utilizzare in maniera impropria il simbolo, anche solo prendendone spunto, sarà perseguito per legge, a tutela del nostro patrimonio politico e dei valori in cui crediamo». In un clima di apertura e dialogo, laconferma, altresì, la propria disponibilità a valutare proposte per nuove aperture di sedi sul territorio nazionale, nell'ottica di una presenza sempre più radicata e fedele alla propria identità. «Siamo pronti ad accogliere – conclude– chiunque voglia condividere con serietà e spirito costruttivo il nostro percorso, nel solco della tradizione democratica cristiana che ci unisce».