La Democrazia Cristiana alle prossime elezioni regionali in Puglia con la propria lista

La Democrazia Cristiana annuncia ufficialmente la propria partecipazione, con una lista autonoma, alle prossime elezioni regionali in Puglia, per dar vita ad un progetto politico serio e credibile. L'obiettivo è quello di interpretare le istanze di un territorio che esprime il bisogno di una politica concreta, radicata, vicina alle comunità e aperta al dialogo con altri partiti, movimenti civici e associazioni che si riconoscano negli stessi ideali: moderazione, buon governo, attenzione ai territori, solidarietà sociale, sviluppo sostenibile.Capo Dipartimento Nazionale della Democrazia Cristiana, ha dichiarato: «La Puglia ha bisogno di un progetto politico che unisca radicamento territoriale e capacità di costruire alleanze serie e coerenti» e spiega che «Saranno coinvolti i numerosi simpatizzanti e sostenitori vicini ai principi fondanti della Democrazia Cristiana e ai valori del centro». Prosegue«La Democrazia Cristiana in Puglia vuole rappresentare un punto di riferimento per tutti coloro che credono in una politica equilibrata, costruita sul territorio e basata sull'ascolto, con una lista che sarà espressione di competenze, passione civile e amore per la nostra terra.» Il Presidente Nazionaleha aggiunto: «La Democrazia Cristiana continua il suo percorso coerente, fondato sui valori che da sempre ci contraddistinguono: rispetto, dialogo e impegno per il bene comune. La partecipazione alle Regionali in Puglia è una tappa importante che ci vede protagonisti con responsabilità e fiducia.»348/8066418