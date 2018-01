La comunicazione sociale è una componente essenziale della nuova evangelizzazione

Anche quest'anno lesi ritroveranno assieme in occasione della, in calendarioLa Celebrazione Eucaristica si terrà alledi martedì prossimo nella Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, presso lain Via Andria nr. 157)Esordiscono così i direttori delle due diocesi,nella lettera inviata ai giornalisti ed agli operatori della comunicazione sociale che proseguono ; "E la riflessione muove proprio dall'esperienza dimaturata prima nell'attività di studioso e poi nel ministero episcopale come vescovo di Ginevra. Eglinel periodo a cavallo tra il millecinquecento e il milleseicento avvalendosi di una cospicua corrispondenza epistolare con i fedeli della sua diocesi, corrispondenza che veniva altresì stampata e diffusa nel territorio a lui affidato.e la determinazione a proporre la verità con forza e con grande coraggio. E proprio queste devono essere le caratteristiche di ogni buon giornalista unite a doti di serietà, competenza, professionalità e senso di responsabilità".Poientrano nel merito della giornata : "La comunicazione sociale è divenuta oggi una componente essenziale della nuova evangelizzazione: l'attenzione alla dimensione comunicativa, infatti, consente di cogliere il linguaggio dell'attuale cultura mediatica, cibernetica e tecnologica, quindi il linguaggio più vicino, più diffuso e più considerato dall'uomo contemporaneo. Quest'anno, Il San Padre, nel giorno della memoria di San Francesco di Sales, consegnerà il messaggio per lasul tema "(Gv 8,32). Notizie false e giornalismo di pace". Il riferimento è principalmente alle cosi dette "notizie false" o "fake news", cioè le informazioni infondate che contribuiscono a generare e ad alimentare una forte polarizzazione delle opinioni. Si tratta di una distorsione spesso strumentale dei fatti, con possibili ripercussione sul piano dei comportamenti individuali e collettivi". –"In un contesto in cui le aziende di riferimento del social web e il mondo delle istituzioni e della politica hanno iniziato ad affrontare questo fenomeno, anchee perciò un giornalismo di pace che promuova la comprensione tra le persone. Cogliamo l'occasione per salutare e augurare a tutti un buon lavoro".