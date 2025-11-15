Eventi e cultura
La commedia“Coppia aperta, quasi spalancata” per la prima del Premio Teatrale “Raffaele Lembo”
In scena Artemisia Teatro al Lembo di Canosa di Puglia
Canosa - sabato 15 novembre 2025 9.54
Artemisia Teatro all'esordio del Premio Teatrale "Raffaele Lembo" di Canosa di Puglia, che si terrà domenica 16 novembre a cura della locale Pro Loco UNPLI e della Compagnia Teatrale "Teatro Nuovo", sotto l'egida dell'Assessorato alla Cultura e dell'Assessorato agli Eventi del Comune di Canosa di Puglia e della Federazione Italiana Teatro Amatori Puglia. La commedia "Coppia aperta, quasi spalancata", di Dario Fo e Franca Rame, aprirà il sipario della settima edizione del Premio Teatrale "Raffaele Lembo" , la rassegna che si annuncia ricca di novità e sorprese, sia in termini di gradimento che di miglioramento degli spettacoli. Una Commedia e una Compagnia di prestigio per la prima del premio teatrale 2025-26, dedicato alla memoria di Raffaele Lembo(Canosa 1868-1938), generoso e infaticabile imprenditore, insignito del titolo di "Cavaliere del Lavoro", fulgido esempio di attaccamento al suo paese e di filantropia profusa nella comunità canosina: "Ho lavorato e vissuto una vita modesta , il danaro mi fu mezzo di lavoro, non di benessere, né di godimento; mentre non ho pensato a costruirmi una casa lascio alla mia Canosa sacra un'opera degna della sua storia millenari."
Dal passato all'attualità con Artemisia Teatro che porterà in scena la commedia "Coppia aperta, quasi spalancata", regia di Ernesto Marletta, classica commedia all'italiana, incentrata sulla tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli degli anni 80, eredi di una battaglia femminista sessantottina. Libero adattamento della affermata opera teatrale di Dario Fo, che mostra "l'evoluzione e l'involuzione di un matrimonio borghese alla luce delle trasformazioni dei nuclei familiari che caratterizzava quegli anni." Sul palco due personaggi: una moglie(interpretata Maria Passaro) e un marito(Pino Matera), coppia "ormai consolidata", in cui Apollonia, la protagonista femminile, incarna l'eroina perfetta di tutte le donne tradite, e racconta con ironia la loro sopravvivenza tra le mura domestiche. Un testo significativo, che "trasforma il dramma in comicità e porta alla luce la nostra contemporaneità, la precarietà delle relazioni e la facilità con cui i rapporti i autocensurano." Da non perdere la commedia "Coppia aperta, quasi spalancata" al Teatro Comunale "Raffaele Lembo" di Canosa Puglia, dalle ore 19,15 l'ingresso, sipario alle ore 20,00 di domenica 16 novembre, mentre, sono attive le utenze telefoniche 3200121491-3279130936 -3274313799 per ulteriori informazioni e prenotazioni.
