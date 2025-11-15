La commedia“Coppia aperta, quasi spalancata” per la prima del Premio Teatrale “Raffaele Lembo”

all'esordio deldi Canosa di Puglia, che si terràa cura della locale Pro Loco UNPLI e della Compagnia Teatrale "Teatro Nuovo", sotto l'egida dell'Assessorato alla Cultura e dell'Assessorato agli Eventi del Comune di Canosa di Puglia e della Federazione Italiana Teatro Amatori Puglia. La commediadi Dario Fo e Franca Rame, aprirà il sipario delldel, la rassegna che si annuncia ricca di novità e sorprese, sia in termini di gradimento che di miglioramento degli spettacoli.per la prima deldedicato alla memoria di(Canosa 1868-1938), generoso e infaticabile imprenditore, insignito del titolo di "Cavaliere del Lavoro", fulgido esempio di attaccamento al suo paese e di filantropia profusa nella comunità canosina: "Ho lavorato e vissuto una vita modesta , il danaro mi fu mezzo di lavoro, non di benessere, né di godimento; mentre non ho pensato a costruirmi una casa lascio alla mia Canosa sacra un'opera degna della sua storia millenari."Dal passato all'attualità conche porterà in scena la commediaregia diclassica commedia all'italiana, incentrata sulla tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli degli anni 80, eredi di una battaglia femminista sessantottina. Libero adattamento della affermata opera teatrale di Dario Fo, che mostra "l'evoluzione e l'involuzione di un matrimonio borghese alla luce delle trasformazioni dei nuclei familiari che caratterizzava quegli anni." Sul palco due personaggi: una moglie(interpretata) e un marito(), coppia "ormai consolidata", in cui, la protagonista femminile, incarna l'eroina perfetta di tutte le donne tradite, e racconta con ironia la loro sopravvivenza tra le mura domestiche. Un testo significativo, che "trasforma il dramma in comicità e porta alla luce la nostra contemporaneità, la precarietà delle relazioni e la facilità con cui i rapporti i autocensurano." Da non perdere la commediaaldidalle ore 19,15 l'ingresso,di, mentre, sono attive le utenze telefoniche 3200121491-3279130936 -3274313799 per ulteriori informazioni e prenotazioni.Riproduzione@riservata