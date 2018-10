La Cgil Bat al IV congresso provinciale

Laal IV congresso provincialeche si terràpresso ilnella, con i rappresentati di tutte le categorie dei lavoratori ed i delegati nel territorio che sceglieranno il futuro organo dirigente del sindaco di via Guido Rossa ad Andria. Nella due giorni sarà, inoltre, presentatae si svolgerà una tavola rotonda con il presidente della Regione Puglia,Il programma prevede l'apertura del congresso ilallecon il saluto del sindaco di Barletta,, e la relazione del segretario generale della Cgil Bat,, a cui seguirà un dibattito con i delegati e l'assemblea generale., a partire dalleci sarà la ripresa dei lavori con unache si aprirà con la presentazione della ricerca sul temaa cura di, vice presidente del centro studi EuroIdees. Parteciperanno alla discussione il presidente della Bat,, il presidente della Regione Puglia,, il prof.ed il presidente di Confindustria Bat,. Nel pomeriggio proseguirà il dibattito prima delle conclusioni che saranno affidate al segretario generale della Cgil regionale,. Seguono gli adempimenti congressuali."Ci prepariamo a questo appuntamento con lasu questo territorio ricco di potenzialità che, però, riteniamo, siano largamente ancora inespresse. Abbiamo costruito una forte vertenzialità nel tempo sia sul piano occupazionale avendo come interlocutori le aziende e le associazioni datoriali che sul piano della qualità del lavoro rivolgendoci direttamente alle pubbliche amministrazione con le quali abbiamo stretto accordi e firmato protocolli, non sempre purtroppo applicati. Ma proprio perché siamo convinti chetra passato e presente, per pianificare il futuro e le nostre azioni di lotta che ci vedranno in maniera sempre più massiccia sul territorio visto che possiamo anche con soddisfazione contare su una militanza più ampia dal momento che vediamo il numero dei nostri iscritti è in crescita. Auspichiamo che la due giorni congressuale, fatta anche con la presenza di autorevoli ospiti nella tavola rotonda, possa anche servire a stringere un nuovo patto tra attori in campo per lo sviluppo del territorio e rilanciare le relazioni sindacali, non come passaggio formale ma, come elemento sostanziale per salvaguardare l'occupazione, non purché sia ma di qualità", afferma il segretario generale della Cgil Bat,