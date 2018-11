La bontà dei panini di Max Mariola

Una larga partecipazione di pubblico, entusiasta di assistere allo show cooking di, famoso chef televisivo che sabato scorso è intervenuto alla presentazione dei nuovi ambienti espositivi di "in continua evoluzione nel settore del mobile, "nell'ottica di rispondere al meglio all'evolversi delle esigenze dei nostri clienti ".nasce nel 1961 con il compianto, 'maestro' artigiano del legno che ha portato avanti le tradizioni e le tecniche ebanistiche per la realizzazione su misura di mobili. Da anni "presente sul territorio con 2 sedi, una sulla SP 231 con 'Il Palazzo del Mobile' e l'altra nel centro didove si è tenuto lo show cooking di, uno spettacolo di forte impatto scenografico che ha incuriosito gli ospiti in un'atmosfera culinaria e coinvolgente al contempo. Con semplicità e schiettezza ha preparato ispesso considerati una soluzione di ripiego ma per molti è un ottimo modo di cibarsi, a cui loha dedicato un libro: «Fino a quando non ho cominciato a lavorarci in senso professionale l'idea di mangiare con un panino per me era soltanto un ripiego. Poi mi sono ricreduto tanto che ho messo quest'alternativa al centro del mio programma su Gambero Rosso Channel. Da allora il panino mi viene richiesto in continuazione. E io continuo a inventare nuove ricette». Classici con brio, veloci, vegetariani, etnici, elaborati come il piatto di un grande cuoco,pere lo show cooking di Canosa è stata l'ennesima dimostrazione all'insegna del gusto, della qualità e della bontà.Tra un panino e l'altro, gli ospiti hanno potuto accedere al nuovo ed innovativo servizio di "offre alla clientela sempre più esigente e informata. La "è un supporto per simulare un ambiente reale per mezzo di avanzate tecnologie che da a colui che la utilizza l'impressione di trovarsi realmente immerso in quell'ambiente.Trattasi di un servizio di consulenza avanzato chepartendo dalla casa del cliente, rispettandone gli spazi e le proporzioni, aggiunge le soluzioni proposte da "ttraverso questa tecnologia il cliente "apprezzerà non solo come potrebbe essere casa sua, ma avrà anche la possibilità di interagire con l'ambiente, come il cambio delle luci, dei colori, delle superfici fino ad arrivare allo spostamento di oggetti ed a sostituire le condizioni ambientali esterne". Tecnologia applicata all'arredo ed arte culinaria, un binomio azzeccato che ha arricchito il pubblico contento di aver trascorso una serata al di sopra delle righe.