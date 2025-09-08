Cronaca
L’usura un fenomeno fin troppo sottaciuto, sottostimato e sottovalutato
L'intervento dell’attivista sindacale Savino Montaruli, Presidente UNIBAT
BAT - lunedì 8 settembre 2025 15.10
La notizia dell'arresto di un ottantenne tranese che avrebbe commesso reati d'usura imponendo prestiti ad imprenditori in difficoltà economiche, fa registrare l'intervento dell'attivista sindacale Savino Montaruli, Presidente UNIBAT e storico cofondatore di Associazioni Antiracket ed Antimafia in Puglia; già Addetto Stampa dell'Associazione Antiracket di Molfetta e componente del Consiglio Direttivo per molti anni: "un fenomeno, quello dell'usura e delle estorsioni, fin troppo sottaciuto ed addirittura sottostimato e sottovalutato. Il numero delle denunce è vicino allo zero, come ripetutamente affermato anche dalla Prefettura di Barletta Andria Trani, e questo è sintomatico del clima che ruota attorno a questo fenomeno invece ampiamente diffuso. Sentiamo di ringraziare l'Arma dei Carabinieri della Stazione di Trani per questa ennesima operazione di grande valenza ed interesse pubblico. La crisi delle imprese e le difficoltà familiari rendono questi reati non solo a volte difficili da individuare e persino da perseguire ma anche molto delicati, sia nelle indagini che nelle punizioni. Le pene ci sono e sono anche pesanti, basti guardare i sei anni di condanna inflitti per usura aggravata, ma è evidente che gli strumenti messi in campo sono assolutamente insufficienti, a cominciare dall'azione delle Associazioni Antiracket che non riescono a fare rete con il contesto sociale e produttivo in cui operano; se operano e quando operano. Lo Scudo Culturale lo si crea solamente attraverso una concreta azione di coinvolgimento e di concertazione. L'attività delle Forze dell'Ordine è di straordinaria importanza ma spesso sono le stesse Forze dell'Ordine a lamentare la scarsissima collaborazione delle vittime ma anche di quel tessuto associazionistico distante e distratto. In questa direzione - conclude Montaruli - c'è tanto da lavorare e spesso da ripartire quasi da zero".