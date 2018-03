L’immensità della luce

Alcuni bellissimi scorci dellaono i protagonisti delle opere diallestite nella mostracheinaugura alle ore 18.00presso il Colonnato della Città Metropolitana, Lungomare Nazario Sauro, nr.27. Nel capoluogo pugliese, sarà proprioel corso della cerimonia, insieme al critico d'arte,. Per l'occasione, interverranno inoltre la consigliera delegata ai Beni culturali della Città Metropolitana di Bari,, e il curatore della mostra,La personale di pittura è organizzata dalladi, con il patrocinio della Città Metropolitana. "L'artista veronese – afferma- presenterà circa 30 dipinti ad olio su tela tra i più rappresentativi del nostro territorio. C'è chi l'ha definito maestro della natura, maestro del colore, della bellezza e chi ne ha parlato come il pittore che ha portato il turismo nel quadro. Tutti appellativi che limitano l'opera inconfondibile di Faccincani".L'artistanatìo di Peschiera del Garda, già negli anni 70 comincia a farsi notare per l'intensità espressiva delle sue figure. Gli viene così commissionata una mostra sulla Resistenza presso la Gran Guardia di Verona che gli frutterà laconsegnatagli dal Presidente della Repubblica. Nel 1980, dopo un profondo cambiamento interiore, Faccincani decide di lasciarsi ispirare dalla natura, che diventa la protagonista indiscussa della sua pittura. Da allora l'ascesa delsi è estesa ben oltre i confini nazionali; tra le sue esposizioni internazionali più importanti quelle di New York, Boston, S. Antonio, Miami, San Francisco, Chicago, Los Angeles, Londra, Vienna, Tokyo, Madrid, Zurigo, Amburgo, Monaco, Sofia e Montecarlo. Innumerevoli anche i premi di cui è stato insignito durante la sua quarantennale carriera; fra gli ultimi, il premioconsegnatogli a Roma nel 2008. I toni accesi e variopinti, tipici della pittura del, hanno incontrato in particolar modo il Teatro Petruzzelli e il Lungomare di Bari. Non mancano, inoltre, opere che ritraggono Capri, Portofino, Santorini e Venezia. "Ogni quadro nasce sempre da un'attenta osservazione – ribadisce-. Di qui la voglia di dare un'anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il sole, i colori; perché debba parlare di sé a chi lo guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, il suo sogno". È per questo forse che i quadri del Maestro, e la sua pittura di derivazione impressionista, sono conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. ""Il Palazzo della Città Metropolitana di Bari – dichiara- si appresta ad accogliere le opere di Athos Faccincani nella sala Colonnato. Spazio ideale è questo ampio luogo che guarda al mare, per ospitare i colori dell'artista, così gioiosi e vivaci, da non far sembrare una coincidenza che giungano a Bari con l'arrivo della primavera. È infatti il mese di marzo quello individuato dal curatore della mostra, Giuseppe Benvenuto, per offrire ai cittadini metropolitani la possibilità di apprezzare questa luminosa esposizione temporanea. Tra le due imponenti sculture del molfettese Cozzoli, il marinaio e l'agricoltore, a rappresentare i pilastri dell'economia della nostra terra, si snoderà dunque un percorso di 30 dipinti di Faccincani che, tra sogno e realtà, parlano proprio dei paesaggi a noi cari. Il mare, le case colorate sui porti, il bianco della pietra, la natura accesa nelle sue sfumature più intense, il cielo terso, ogni cosa resa con un'indistinguibile carica di fantasia e positività: tutto ci parla di Mediterraneo, tutto ci parla di noi". "Alle tinte fosche delle opere già presenti nel prestigioso Palazzo della Città Metropolitana - dichiara- si contrapporrà la vivacità dei colori del Mediterraneo che illuminerà il sito con la luce del mare e dei luoghi, divenuti tanto cari all'artista veronese che, nel corso di frequenti soggiorni, ha lasciato una parte del suo cuore e ha perpetuato la loro magia attraverso la sua opera artistica. La meticolosa organizzazione di Giuseppe Benvenuto e l'autorevole patrocinio della Città Metropolitana vedrà in esposizione alcune opere del Maestro che abbaglieranno il visitatore, rallegrandolo con vivaci colori e atmosfere bucoliche: il percorso ci condurrà alla scoperta delle bellezze del mare e della nostra terra.Il Maestro Athos Faccincani, però, non è solo luce e colore – conclude Terzo -. Una osservazione attenta e più profonda ci svelerà le ombre della sensibilità di un animo umano che, nel corso di una esistenza oggi felice e di successo, ha attraversato il baratro del male di vivere attraverso il rapporto diretto con coloro che occupano i margini della società. Questo rapporto si è tradotto nel lento incedere di quei colori vivaci verso tonalità via via più scure e meno accecanti, che fanno trasudare l'animo umano verso le realtà quotidiane fatte di sofferenza e di dolore".(dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00), è sempre gratuito.