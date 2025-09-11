L’Esercito alla Fiera del Levante

10.00 – 21.00 Visita stand Cimentati in un percorso con visori notturni, entra in un laboratorio chimico campale e nei mezzi della Brigata "Pinerolo" 10.00 – 13.00 Alpino per un giorno

Con la parete artificiale

per l'arrampicata sportiva Impara a scalare con l'aiuto degli istruttori di roccia del

9° Reggimento "Alpini" 10.00 – 10.30 Cinofili in action Amici a quattro zampe e istruttori cinofili in azione.

A cura del Centro Militare Veterinario 10.00 – 11.00 Radio Esercito in tour Gli speaker di Radio Esercito giocano con voi 10.30 – 11.30 Military Fitness

FOLGORE!!!! Allenati con i paracadutisti della Brigata "Folgore" 11.30 – 12.00 Cani robot

Dimostrazione di Tecnologia e innovazione A cura del 9° Reggimento Sicurezza Cibernetica "Rombo"

e del

7° Reggimento CBRN "Cremona" 12.00 – 12.30 Military Fitness per i più piccoli

Folgorini!!! Gioca con i paracadutisti della Brigata "Folgore" 12.30 – 14.00 Radio Esercito in tour Diventa anche tu un Dj Radio Esercito… le vostre voci in diretta 14.30 – 20.00 Alpino per un giorno

con la parete artificiale

per l'arrampicata sportiva Impara a scalare con l'aiuto degli istruttori di roccia del

9° Reggimento "Alpini" 15.00 – 16.00 Military Fitness

FOLGORE!!!! Allenati con i paracadutisti della Brigata "Folgore" 16.00 – 16.30 Cinofili in action Amici a quattro zampe e istruttori cinofili in azione.

A cura del Centro Militare Veterinario 17.00 – 17.30 Cani robot

Dimostrazione di Tecnologia e innovazione A cura del 9° Reggimento Sicurezza Cibernetica "Rombo"

e del

7° Reggimento CBRN "Cremona" 17.30 – 18.00 Military Fitness per i più piccoli

Folgorini!!! Gioca con i paracadutisti della Brigata "Folgore" 18.00 – 19.00 Soccorriamoci

Lezioni di primo soccorso a cura del personale sanitario dell'Infermeria Presidiaria 19.00 – 20.00 Military Fitness

FOLGORE!!!! Allenati con i paracadutisti della Brigata "Folgore"

L'Esercito parteciperà, anche quest'anno, allagiunta alla Edizione n.88, con uno spazio dedicato, di circa 2000 metri quadri, tra viale Adriatico e viale Danubio. L'area espositiva, organizzata dalospiterà alcuni mezzi ed equipaggiamenti in dotazione alla Forza Armata tra cui il Veicolo Blindato Medio "Freccia", il Veicolo Tattico Leggero "Lince", la "Blindo Centauro 2", i robot da ricognizione, droni, cani robotizzati (QUGV) e l'equipaggiamento del "Soldato Sicuro". Tra gli stand, oltre alla componente terrestre sono state introdotte, per la prima volta in Fiera, la componente aerea, grazie alla presenza del simulatore di volo "AH129 Mangusta", elicottero in dotazione all'Aviazione dell'Esercito e quella sanitaria, con la partecipazione del personale medico e paramedico dell'Infermeria Presidiaria Sud. Inoltre la presenza del container laboratorio Chimico Biologico Radiologico Nucleare (CBRN), che consente l'identificazione di agenti chimici e biologici attraverso l'analisi di varie matrici, progettato per essere utilizzato anche in aree contaminate e in condizioni climatiche estreme.I visitatori avranno la possibilità di cimentarsi con un percorso ginnico in stile militare "Military Fitness", scalare una parete artificiale di roccia, percorrere un ambiente completamente oscurato utilizzando visori per incrementare le capacità operative in ambiente notturno, simulare un imbarco operativo o avere un contatto diretto con i cinofili dell'Esercito, tutto all'insegna di un'esperienza completamente immersiva. Una particolare attenzione verrà rivolta al benessere del personale militare e civile, con iniziative afferenti la salute e la qualità della vita, grazie alla presenza di assetti sanitari che controlleranno i parametri vitali dei visitatori ed effettueranno lezioni sul primo soccorso e manovre di emergenza. Le giornate della manifestazione vedranno la partecipazione di "Radio Esercito", che trasmetterà in diretta streaming dalla Fiera del levante e dalla Banda della Brigata Meccanizzata "Pinerolo" che intratterrà i visitatori con alcuni interventi musicali. Infine, un Infopoint composto da personale specializzato fornirà le informazioni sulle opportunità professionali offerte dalla Forza Armata. L'Esercito invita tutti i visitatoriin fiera tra viale Adriatico e viale Danubio; raggiungendo l'area espositiva dall'ingresso orientale, percorrendo viale Orientale o dal fontanone di piazza Roma.