Esercito Italiano
Esercito Italiano
Eventi e cultura

L’Esercito alla Fiera del Levante

Area espositiva all’insegna di Valori, Tecnologia e Addestramento

Puglia - giovedì 11 settembre 2025 14.43
L'Esercito parteciperà, anche quest'anno, alla Fiera Campionaria Internazionale del Levante di Bari , giunta alla Edizione n.88, con uno spazio dedicato, di circa 2000 metri quadri, tra viale Adriatico e viale Danubio. L'area espositiva, organizzata dal Comando Militare Esercito "Puglia", ospiterà alcuni mezzi ed equipaggiamenti in dotazione alla Forza Armata tra cui il Veicolo Blindato Medio "Freccia", il Veicolo Tattico Leggero "Lince", la "Blindo Centauro 2", i robot da ricognizione, droni, cani robotizzati (QUGV) e l'equipaggiamento del "Soldato Sicuro". Tra gli stand, oltre alla componente terrestre sono state introdotte, per la prima volta in Fiera, la componente aerea, grazie alla presenza del simulatore di volo "AH129 Mangusta", elicottero in dotazione all'Aviazione dell'Esercito e quella sanitaria, con la partecipazione del personale medico e paramedico dell'Infermeria Presidiaria Sud. Inoltre la presenza del container laboratorio Chimico Biologico Radiologico Nucleare (CBRN), che consente l'identificazione di agenti chimici e biologici attraverso l'analisi di varie matrici, progettato per essere utilizzato anche in aree contaminate e in condizioni climatiche estreme.

I visitatori avranno la possibilità di cimentarsi con un percorso ginnico in stile militare "Military Fitness", scalare una parete artificiale di roccia, percorrere un ambiente completamente oscurato utilizzando visori per incrementare le capacità operative in ambiente notturno, simulare un imbarco operativo o avere un contatto diretto con i cinofili dell'Esercito, tutto all'insegna di un'esperienza completamente immersiva. Una particolare attenzione verrà rivolta al benessere del personale militare e civile, con iniziative afferenti la salute e la qualità della vita, grazie alla presenza di assetti sanitari che controlleranno i parametri vitali dei visitatori ed effettueranno lezioni sul primo soccorso e manovre di emergenza. Le giornate della manifestazione vedranno la partecipazione di "Radio Esercito", che trasmetterà in diretta streaming dalla Fiera del levante e dalla Banda della Brigata Meccanizzata "Pinerolo" che intratterrà i visitatori con alcuni interventi musicali. Infine, un Infopoint composto da personale specializzato fornirà le informazioni sulle opportunità professionali offerte dalla Forza Armata. L'Esercito invita tutti i visitatori dal 13 al 21 settembre in fiera tra viale Adriatico e viale Danubio; raggiungendo l'area espositiva dall'ingresso orientale, percorrendo viale Orientale o dal fontanone di piazza Roma.

10.00 – 21.00Visita standCimentati in un percorso con visori notturni, entra in un laboratorio chimico campale e nei mezzi della Brigata "Pinerolo"
10.00 – 13.00Alpino per un giorno
Con la parete artificiale
per l'arrampicata sportiva		Impara a scalare con l'aiuto degli istruttori di roccia del
9° Reggimento "Alpini"
10.00 – 10.30Cinofili in actionAmici a quattro zampe e istruttori cinofili in azione.
A cura del Centro Militare Veterinario
10.00 – 11.00Radio Esercito in tourGli speaker di Radio Esercito giocano con voi
10.30 – 11.30Military Fitness
FOLGORE!!!!		Allenati con i paracadutisti della Brigata "Folgore"
11.30 – 12.00Cani robot
Dimostrazione di Tecnologia e innovazione		A cura del 9° Reggimento Sicurezza Cibernetica "Rombo"
e del
7° Reggimento CBRN "Cremona"
12.00 – 12.30Military Fitness per i più piccoli
Folgorini!!!		Gioca con i paracadutisti della Brigata "Folgore"
12.30 – 14.00Radio Esercito in tourDiventa anche tu un Dj Radio Esercito… le vostre voci in diretta
14.30 – 20.00Alpino per un giorno
con la parete artificiale
per l'arrampicata sportiva		Impara a scalare con l'aiuto degli istruttori di roccia del
9° Reggimento "Alpini"
15.00 – 16.00Military Fitness
FOLGORE!!!!		Allenati con i paracadutisti della Brigata "Folgore"
16.00 – 16.30Cinofili in actionAmici a quattro zampe e istruttori cinofili in azione.
A cura del Centro Militare Veterinario
17.00 – 17.30Cani robot
Dimostrazione di Tecnologia e innovazione		A cura del 9° Reggimento Sicurezza Cibernetica "Rombo"
e del
7° Reggimento CBRN "Cremona"
17.30 – 18.00Military Fitness per i più piccoli
Folgorini!!!		Gioca con i paracadutisti della Brigata "Folgore"
18.00 – 19.00Soccorriamoci
Lezioni di primo soccorso		a cura del personale sanitario dell'Infermeria Presidiaria
19.00 – 20.00Military Fitness
FOLGORE!!!!		Allenati con i paracadutisti della Brigata "Folgore"





  • Bari
  • Fiera del levante
  • Esercito Italiano
Nuova misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno:“Carta Dedicata a te”
11 settembre 2025 Nuova misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno:“Carta Dedicata a te”
L'ortofrutta per combattere il sovrappeso e le patologie relative
11 settembre 2025 L'ortofrutta per combattere il sovrappeso e le patologie relative
Altri contenuti a tema
L’ingresso di Bari nella rete delle Città dell’Olio dà nuova forza a un racconto collettivo Territorio L’ingresso di Bari nella rete delle Città dell’Olio dà nuova forza a un racconto collettivo Consegnata la bandiera al Comune di Bari
Il Servizio Filatelia di Poste Italiane celebrerà Pietro Mennea Storia Il Servizio Filatelia di Poste Italiane celebrerà Pietro Mennea La nota di Ruggiero Mennea che ha vissuto a stretto contatto con il Campione negli ultimi 20 anni della sua vita
Rinnovare il patto educativo e sociale che la scuola rappresenta per il Paese Sindacati Rinnovare il patto educativo e sociale che la scuola rappresenta per il Paese A Bari,  la Segretaria Generale Nazionale della CISL Scuola, Ivana Barbacci per la 10^ Giornata Nazionale RSU e Delegati
Il Colonnello Giovanni Orazio Costa al comando dell’82° Reggimento Fanteria “Torino” Storia Il Colonnello Giovanni Orazio Costa al comando dell’82° Reggimento Fanteria “Torino” A Barletta la cerimonia di avvicendamento presso la Caserma “Ruggiero Stella”
Gaetano Castrovilli è tornato al Bari Calcio Gaetano Castrovilli è tornato al Bari Il centrocampista vestirà la maglia numero '4' 
Successo per il primo aperitivo ecologico Plastic Free Territorio Successo per il primo aperitivo ecologico Plastic Free Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro per sensibilizzare i cittadini con creatività e coinvolgimento diretto
Tante emozioni, tanta inclusione: il Gran Premio Bari-Bat under 13 Ciclismo Tante emozioni, tanta inclusione: il Gran Premio Bari-Bat under 13 Al Bike Park "Nessuno Escluso" a Bari
Turismo a Bari: nuove alleanze per accogliere visitatori stranieri Turismo Turismo a Bari: nuove alleanze per accogliere visitatori stranieri Strategia integrata per la comunicazione digitale, accoglienza extralberghiera e strumenti pratici per orientare il visitatore sul territorio
Al via DigithON 2025
10 settembre 2025 Al via DigithON 2025
Fondi Coesione: Più flessibilità e più semplificazione nell’utilizzo. Un risultato importantissimo
10 settembre 2025 Fondi Coesione: Più flessibilità e più semplificazione nell’utilizzo. Un risultato importantissimo
Bonomo di Andria: Blocco del ganglio stellato per salvare la vita ad un 50enne
10 settembre 2025 Bonomo di Andria: Blocco del ganglio stellato per salvare la vita ad un 50enne
Vendemmia: preoccupazione per i prezzi bassi dell’uva
10 settembre 2025 Vendemmia: preoccupazione per i prezzi bassi dell’uva
Fornitura libri di testo delle Scuola Secondarie di 1° e 2° grado
10 settembre 2025 Fornitura libri di testo delle Scuola Secondarie di 1° e 2° grado
Bande da Giro : Mancanza di rispetto per la cultura, per le tradizioni, per le persone
10 settembre 2025 Bande da Giro : Mancanza di rispetto per la cultura, per le tradizioni, per le persone
Paolo Di Nunno, presidente onorario del Canosa Calcio
9 settembre 2025 Paolo Di Nunno, presidente onorario del Canosa Calcio
Agricoltura: Ismea pubblica la graduatoria del Fondo Innovazione
9 settembre 2025 Agricoltura: Ismea pubblica la graduatoria del Fondo Innovazione
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.