L’Associazione Nazionale Polizia di Stato ha celebrato “50 anni di valori, impegno e passione”

Nell'ultimo week end di settembre l'con lo slogan "50 anni di valori, impegno e passione" ha celebrato il. Nella giornata di sabato 29 settembre, presso l'aula Paolo VI in Vaticano, si è tenuta l'udienza con Papa Francesco a cui hanno preso parte oltre 7.000 poliziotti accompagnati dai familiari provenienti da tutte le regioni d'Italia, compresi i componenti della, intitolata all'Appuntato di P.S.pluridecorato, insignito della medaglia d' Onore concessa dal Presidente della Repubblica, per essere stato internato nei lager nazisti dal 1943/1945.Nella giorno della festa diha ricordato agli uomini in divisa l'importanza del messaggio di condivisione e solidarietà che ogni giorno trasmettono a tutti raccomandando di, "i primi ad essere danneggiati, perché hanno meno mezzi per difendersi e provvedere a sé stessi". "Ogni ingiustizia – ha affermato il Pontefice - colpisce anzitutto i più poveri, e tutti coloro che in vario modo possono dirsi ultimi. Nel mondo, ultimi sono coloro che lasciano la loro terra a causa della guerra e della miseria, e devono ripartire da zero in un contesto del tutto nuovo; ultimi sono coloro che hanno perso la casa e il lavoro, e faticano a mantenere la loro famiglia; ultimi sono coloro che vivono emarginati e ammalati, o sono vittime di ingiustizie e soprusi". Inoltre, ha ricordato agli agenti che il loro lavoro di contrasto al crimine, al bullismo, alle truffe, di vigilanza alle scuole, al patrimonio artistico, alla formazione di una cittadinanza più attiva e consapevole: questo è farsi prossimi.Domenica scorsa, sul lungomare Paolo Toscanelli di Lido di Ostia, , si è svolta la sfilata degli iscritti alle 167 sezioni italiane ed estere A.N.P.S., alla presenza del Presidente della RepubblicaNel corso della cerimonia sono intervenuti, Presidente dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato,Capo della Polizia eMinistro dell'Interno. Al termine, il Presidente Mattarella ha consegnato l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana alla signoracon la seguente motivazione. Per rappresentare la valenza dell'A.N.P.S., le parole del Capo della Polizia, Prefetto: "Il vincolo che lega ogni poliziotto alla famiglia della Polizia di Stato non può esaurirsi con la fine del servizio attivo. La nostra, infatti, non è soltanto una professione, è una missione civile. Anche nel linguaggio comune alla domanda 'che lavoro fai?', la risposta è 'sono un poliziotto'.Il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2007, ha conferito all'la medaglia d'argento al Merito civile con la seguente motivazione: "I soci dell'A.N.P.S. si sono impegnati, con innumerevoli iniziative di solidarietà e volontariato, nella vigilanza di istituti scolastici e spazi pubblici, nell'organizzazione di corsi di educazione e sicurezza stradale e nella diffusione della cultura della legalità tra i giovani. Con encomiabile dedizione e generoso altruismo, si sono prodigati nell'attività di soccorso di persone colpite da calamità naturali e nell'assistenza a persone sofferenti e a famiglie disagiate, meritando l'unanime plauso e l'ammirata riconoscenza del Paese". Ildell'A.N.P.S. è rappresentato damentre afferra saldamente il cartiglio tricolore con la scritta A.N.P.S..Una significativa esperienza quella appena vissuta con emozioni indimenticabili che ricorderemo per sempre. Molto onorati di aver partecipato alle celebrazioni del 50° anniversario dalla fondazione. dell'A.N.P.S. con un gruppo di 55 persone partiti da Canosa venerdì scorso. Sono stati momenti di grande gioia e di condivisione di valori autentici. Ad Maiora semper!".E' la dichiarazione rilasciata dal presidente dell' A.N.P.S. Sezione di Canosa di Puglia,al rientro da Roma, comunicando che a breve saranno rese note le iniziative intraprese per i prossimi mesi sempre tra la gente con impegno e dedizione.