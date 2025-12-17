Fp Cgil
L’ASL BT “non cura le relazioni sindacali”

SIT IN di protesta della FP CGIL BAT e UIL FPL Puglia Bari BAT davanti alla sede in Andria

BAT - mercoledì 17 dicembre 2025 22.00
L'ASL BT "non cura le relazioni sindacali" con le organizzazioni rappresentative e le esclude dal confronto aziendale e dai tavoli negoziali, nonché da altre forme di partecipazione sindacale. Nonostante solleciti e diffide, questa Azienda Sanitaria Locale della Provincia Barletta Andria Trani, in regime di Commissariamento, ritiene non convocare FP CGIL e UIL FPL ai tavoli negoziali, anche su materie e istituti contrattuali che rivengono da precedenti CC.CC.NN.LL. supportando un discutibile parere unilaterale dell'ARAN, nonostante una sentenza della Corte Costituzionale che ha sostenuto la ratio legis dello Statuto dei Lavoratori, così come in violazione degli artt. 2,3 e 39 della Costituzione.
Cosa chiedono i Sindacati alla Direzione dell'ASL BT ? Di "costruire un sistema di relazioni sindacali tra Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti". Non si può minimamente pensare che non firmare un C.C.N.L. (ritenuto da CGIL e UIL al ribasso di circa il 10% in meno rispetto all'inflazione reale, con una perdita importante del10% rispetto al potere di acquisto dei salari, quindi indecoroso!) significa per le Aziende Sanitarie pubbliche, escludere o emarginare il ruolo e la funzione di sindacati rappresentativi di una vasta platea di lavoratori dei servizi pubblici e della sanità pubblica.

Per tali motivi, in caso di ulteriori mancate risposte da parte dell'ASL BT e del Commissario straordinario della stessa, a partire dalla mancata convocazione odierna, "continueremo le nostre azioni di lotta e protesta!" A partire dal SIT IN del 18.12.2025 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la sede Asl BT di Via De Gasperi n. 32 in Andria.
Segreterie Generali e Territoriali FP CGIL BAT e UIL FPL Puglia Bari BAT
