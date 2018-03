L’archeologia: tra riti e tradizioni della settimana santa canosina

immerse nelletra i più suggestivi di tutto il mondo mentre si ammirano ledi, tra saperi e sapori delle eccellenze eno-gastronomiche tipiche. E' l'incipit del programma degli eventi organizzati dallae dallaper le prossime festività. In occasione della Pasqua, sono state programmate una serie di passeggiate archeologiche, sotto il patrocinio del, dell'del, dellaIn diverse giornate, sarà possibile partecipare al seguente tour, dopo il raduno presso l'Infopoint in, con le visite :al(XII sec.d.C.), eroe della I Crociata e Principe d'Antiochia; alla(I sec.a.C.-I sec.d.C.),casa romana di tipo italico appartenuta ad un patrizio in età augustea;al, con l'eccezionale mostra del corredo funebre proveniente dalla Tomba Varrese; all'(IV-III sec.a.C.), tomba principesca daunia-ellenistica;al(VI sec.d.C.), tra i maggiori esempi di architettura paleocristiana nel sud Italia; al, con i suoi splendidi tesori millenari sia archeologici che artistici.Il, in mattinata, a partire dalle ore, sarà possibile partecipare alla passeggiata archeologica, successivamente pranzare a Canosa e al termine assistere alle rappresentazioni sceniche della, organizzata dall'omonimo Comitato e dalle comunità parrocchiane cittadine. L'eccezionale rievocazione della Passione di Cristo, composta da centinaia di figuranti, ha inizio alle oree si conclude, dopo la via Crucis, su uno dei sette colli dell'antica Canusium in via Balilla, con la Crocifissione.Il, V, la passeggiata archeologica avrà inizio alle ore, dopo pranzo, e successivamente, alle, presso ladove avrà luogo l'inizio della, con le antiche statue lignee ed in cartapesta leccese, devotamente portate dagli uomini delle Comunità Parrocchiali e delle Associazioni, con abito e mantellina marrone simbolo del Carmelo. In processione anche la reliquia del Santo legno, custodita e venerata nella Chiesa del Carmelo.Ilci sarà la, che muove dallaIl simulacro in cartapesta leccese, recentemente restaurato, rappresenta la Madonna, consolata da un angelo, accanto al sepolcro di Cristo, sovrastato dalla Croce. Straziante il coro di centinaia di donne vestite di nero, coperte in viso, le quali cantano una versione particolare dello Stabat Mater di Jacopone da Todi, molto suggestiva, accompagnata da note musicali che penetrano profondamente i cuori di tutti. E' un unicum che vede l'arrivo di migliaia di devoti e turisti anche dall'estero.In seguito, dopo pranzo, sarà possibile visitare la città di Canosa con ilalleIl, le passeggiate avranno luogo sia in mattinata dalleche nel pomeriggio dallePer l'occasione, sarà possibile visitare ildalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00.Indipendentemente dalla passeggiata, il, sarà aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.le prenotazioni è possibile contattare la seguenteattiva per ulteriori informazioni.