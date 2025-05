L'Africa tra viaggi, foto ed emozioni

Interesse, studi, sperimentazioni e coinvolgimento fattivo degli studenti di alcune classi delldiche lo scorso 15 maggio hanno incontrato il fotografo, "un viaggiatore col mal d'Africa" come ama definirsi, intitolando il libro che raccoglie i suoi reportages nel Continente "nero" in vent'anni, dal 1997 al 2017. Tanzania, Botswana, Mali, Etiopia, Uganda, Madagascar, Sudafrica, Sudan, Marocco, tra le tappe dei suoi viaggi descrittivi ed emozionali, attraverso itinerari esperienziali tesi ad immortalare e poi far conoscere: paesaggi e fauna, ma anche "straordinari" spaccati di vita con i volti e le espressioni delle persone incontrate e delle loro attività, lungo percorsi unici e suggestivi in Africa. "In viaggio con la Nikon", inseparabile compagna di(classe 1941), residente a Trinitapoli, sognatore coraggioso che "per qualche recondita ragione, l'Africa era il luogo in cui ho sempre desiderato di andare. E quando ci sono riuscito a visitarla per la prima volta, sono rimasto senza fiato. Al punto da tornarci nove volte."La presentazione del librocon l'autoreè stata introdotta dall'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione di Canosa,e moderata dalla professoressacon gli interventi della docente di lettereche, nel corso dell'anno scolastico con gli studenti delle classi 3^AC e 4^AC, hanno condotto e realizzato unalla scoperta delle ricchezze della cultura africana. 'Esplorata' la cultura dell'Africa: dalla storia alla letteratura, alla musica, alle arti visive e sperimentazioni. Questo progetto ha incluso l'analisi di problemi specifici che interessano l'Africa, come la povertà, la fame, le malattie, le migrazioni, i conflitti, la corruzione e il cambiamento climatico. "È stato fondamentale presentare questi temi in modo critico e consapevole, evitando stereotipi e pregiudizi." Gli studenti hanno eseguito delle ricerche sulle diverse aree tematiche, utilizzando fonti informative (libri, articoli, video, siti web) e al termine del percorso formativo hanno partecipato all'incontro cone le sue "foto di un viaggiatore col mal d'Africa", terra di "contrasti dove la natura si manifesta nella sua massima espressione di forza, di bellezza e di immensità". Gli studenti dell'hanno anche realizzato materiali didattici divulgativi come video e vestiti tipici in mostra sui manichini, propedeutici al dialogo con il freelance della fotografia on the road,che ha aiutato gli stessi a confrontare le loro opinioni, esprimere le loro emozioni ed approfondire la comprensione più autentica delle ricchezza della civiltà africana. "Un omaggio ai popoli e alla bellezza di un continente - ha conclusoche continuerà a stupire anche attraverso gli scatti che hanno fotografato le mie emozioni" , in una raccolta di immagini dei viaggi in Africa, un continente dalle mille sfaccettature che caratterizzano e arricchiscono ognuno dei 54 Stati che lo compongono.Riproduzione@riservata