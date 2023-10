L’affido familiare rappresenta un grande strumento di solidarietà

Un significativo momento di confronto ieri pomeriggio presso l'in tema dicon esperti del settore ma anche coloro che hanno inteso fare questa esperienza nell'ambito dell'accoglienza familiare di minori. Oltre a loro, anche famiglie del territorio che si sono avvicinate per la prima volta all'argomento. «L'affido familiare – spiega l'Assessore alle Politiche Sociali– rappresenta un grande strumento di solidarietà che consente a quei minori che, per ragioni differenti, in una certa fase della propria vita si trovano temporaneamente a non poter contare sulla loro famiglia naturale, di avere comunque una famiglia e rientrare poi nel proprio nucleo d'origine. Per poter accogliere un minore – continua la Petroni - si deve seguire un percorso, al termine del quale i Servizi sociali e sanitari individuano le idonee combinazioni minore – affidataria/o; parallelamente vengono attivate azioni di sostegno ai genitori naturali. Diffondere la cultura dell'affido ed instaurare un rapporto dialogico tra la comunità e le istituzioni, è l'auspicio dell'Amministrazione. Si tratta di procedure chiaramente complesse, ma che siamo pronti a supportare sul piano tecnico con l'incontro di ieri che ne è la riprova. Abbiamo anche realizzato un depliant informativo – conclude- con tutte le informazioni per gli aspiranti affidatari e per divulgare l'esistenza di questo fondamentale istituto».