L’abusivismo penalizza lo sviluppo regolare dell’economia

"Siamo usciti dal periodo più buio della pandemia con le ossa rotte è il caso di dirlo, e, in questo periodo ritengo sia molto importante trovare soluzioni concrete e immediate per riportare l'equilibrio nel proprio work-life balance". A dichiararlo è la Coordinatrice Provinciale Immagine & Benessere, responsabile del Comitato Imprenditoria Femminile della Confesercenti Provinciale BAT,, all'indomani dell'incontro dei rappresentanti nazionali di Immagine e Benessere e Fismo Confesercenti in X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo. "L'istanza presentata in Commissione sottopone numerose osservazioni e induce a modifiche efficaci che valorizzino al meglio il nostro paese. Anzitutto combattere l'abusivismo che penalizza lo sviluppo regolare dell'economia e ha conseguenze negative nei rispetti delle attività regolari; la riduzione delle commissioni per i pagamenti elettronici interbancari che interessa tutte le categorie e supporterebbe ogni tipo di attività. Sono stati chiesti anche maggiori controlli per evitare l'esercizio della professione senza requisiti professionali, sanzioni sulle merci contraffatte, uniformità di tassazione tra i negozi fisici e on line e regolamentazione delle promozioni di vendita".Sul banco delle richieste anche la riforma della formazione professionale,la valorizzazione del Made in Italy, nuove date per le vendite di fine stagione, detassazione delle rimanenze di magazzino e l'abbassamento delle aliquote Iva dal 22 al 10%. "Riduzione dell'Iva per i parrucchieri, - sottolineache è anche titolare di un salone di acconciature, chiesta anche da Wella per dare un rilancio alla categoria e che si affianca alla proposta di legge alla Camera del 2020 per l'istituzione di un albo professionale. Ripresa economica, sviluppo e futuro le parole dette in tempi di pandemia che sono state dimenticate, ma che per fortuna sembrano destare l'attenzione della X Commissione nei confronti dei comparti che oggi si trovano in gravi difficoltà specie per i consistenti aumenti delle bollette energetiche"