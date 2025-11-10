L’11 novembre si celebra  la  Giornata Nazionale degli Abiti Storici

L'si celebra laintrodotta dalla nuova normativa sulle manifestazioni in abiti storici contenuta nellain vigore dal 14 maggio. Con l'istituzione si mira a valorizzare tradizioni, storia, tessuto sociale e territoriale italiani, e, al contempo, promuovere e tutelare un patrimonio di grande pregio, unico al mondo. Oltre a intrattenere ed educare, le manifestazioni in abiti storici accrescono la competitività del turismo culturale, asset portante dell'intera industria e vettore di destagionalizzazione, dando lustro agli abiti storici in quanto espressione peculiare e tipica del Made in Italy. "– ha evidenziato ladiprima firmataria della Legge 59/2025, .nel corso della conferenza stampa al Ministero del Turismo del 31 ottobre scorso –. Con questa giornata non vogliamo guardarci indietro, ma riconoscere quanta bellezza e identità ancora ci portiamo addosso, spesso senza rendercene conto." Nei mesi scorsi per la prima edizione di questa nuova ricorrenza, ilha raccolto immagini rappresentative di ciascun Comune, Regione, teatro e sartoria, al fine di "raccontare un'Italia che incanta il mondo con la sua maestria." Nellai materiali raccolti saranno utilizzati sui canali social del dicastero, e saranno impiegati per realizzare spot e contributi promozionali da implementare sul portale italia.it con il progetto, un racconto di un'Italia inedita e solida nelle sue radici. Ogni abito racconta un'epoca: dal Rinascimento alla Grande Guerra, passando per i fasti barocchi e le tradizioni popolari. Un patrimonio diffuso che ricuce idealmente l'Italia attraverso il filo della memoria e della creatività.Riproduzione@riservata