Istituti Penali di Trani:gravissime condizioni infrastrutturali

L'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria, quale sindacato maggiormente rappresentativo di categoria, con una lettera a firma del segretario regionale Puglia,si rivolge ale a tutte le autorità competenti per segnalare le gravissime condizioni infrastrutturali presso gli Istituti Penali di Trani. ""Mentre Lei sta cercando (giustamente) di fare di tutto per recuperare posti letto in una delle regioni più sovraffollate d'Italia," – esordisce cosi il segretario regionale Puglia,magari anche per ricevere il giusto e auspicato compiacimento dai nuovi vertici dipartimentali, è opinione della nostra Organizzazione Sindacalecome il proverbiale elefante davanti agli occhi. E così, mentreper i nuovi padiglioni di Trani, Lecce e Taranto, in vista della loro apertura sempre a spese della (poca) Polizia Penitenziaria,"""È il caso rispettivamente della– prosegue il segretario regionale Puglia,Con riferimentoè noto che la stessa sia caratterizzata da una condizione strutturale in palese violazione dell'art. 3 della CEDU, avendo oSul punto a nulla rileva che le dimensioni della stanza possano essere superiori ai famigerati 7 mq, poichè la presenza dei c.d. fattori supplementari, determina di per sé, un trattamento inumano e degradante, ed a tal proposito giova richiamare alla mente la Giurisprudenza CEDU che Lei, sig. Provveditore, sicuramente conosce (Corte eur. dir. uomo, sez. III, 15 luglio 2002, Kalachnikov c. Russia, cit., §§ 96-103; Corte eur. dir. um., sez. V, 18 marzo 2010, Kouzmin c. Russia, cit., § 45; Corte eur. dir. uomo, sez. I, 25 novembre 2010, Roman Karasev c. Russia, cit., § 10; Corte eur. dir. uomo, sez. II, 7 giugno 2011, Szel c. Ungheria, cit., § 18). Se non bastasse la giurisprudenza, anche la dottrina più risalente criticava la presenza di servizi igienici in cella tanto da temere che la camera detentiva finisse così «per essere null'altro che una latrina» (BARONE V., Il trattamento penitenziario, in Rass. st. penit., 1969, pp. 43 ss., spec. p. 67). Un Dirigente da sempre attento alle questioni di "vil denaro", come Codesto Provveditore, sicuramente intuirà i pericoli di sentenze di condanna richieste dai detenuti passati da Trani ePeraltro, sig. Provveditore, si metta nei panni del poliziotto che presta servizio in sezione e non può svolgere correttamente il proprio lavoro, perché deve attendere che l'utente termini i suoi bisogni, prima di effettuare la conta o la perquisizione, nella speranza che il ristretto non soffra di stitichezza! Qualche Capo del Dipartimento, Provveditore e Direttore fa, aveva annunciato in pompa magna la ristrutturazione della Sezione BLU: ci piacerebbe sapere che fine hanno fatto i concreti effetti dei soliti proclami…""""""Quanto, invece, allasig. Provveditore, anche su questo tema, come potrà notare,""" - prosegue il segretario regionale Puglia,- """'abbiamo studiato'.La vetustà della struttura impone più di una risposta alle seguenti domande: qual è il rapporto tra rischio sismico e sicurezza della struttura? Quali sono le vie di fuga garantite al personale e all'utenza nel caso di evento sismico? Quali sono i punti di raccolta nel caso di evento sismico? E' possibile che uno dei punti di raccolta sia il chiostro che si vede anche da Google Earth? E' corretto ritenere che il chiostro in questione possa essere luogo estremamente rischioso nel caso in cui la struttura collassi su se stessa?Vigili del Fuoco hanno mai effettuato un sopralluogo per offrire all'Amministrazione una risposta a queste domande, specie se si considera che accanto alla struttura si erge un campanile dalla dubbia solidità statica? In attesa che Codesto Provveditore fornisca una risposta a tutte le nostre domande,""" - conclude il segretario regionale OSAPP Puglia,- """appare doveroso allo scrivente segnalare quanto innanzi alle competenti autorità, sia per quanto concerne la sezione blu della Casa Circondariale Maschile, sia per la Casa Reclusione Femminile, affinche si addivenga al ripristino delle migliori condizioni di lavoro presso gli Istituti Penali di Trani sia per la POLIZIA PENITENZIARIA che per l'utenza detentiva""".