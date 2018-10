Istituito lo Sportello di Prossimità

Con deliberazione della Giunta, l'Amministrazione Comunale ha approvato lo schema di convenzione, fra il Comune di Canosa di Puglia e il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, che istituisce loLo Sportello, gestito dal Comitato Pari Opportunità, ha il fine di istituire nel Comune di Canosa uche giudicano la controversia e producono una loro pronuncia, detta, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata. Si tratta di un iter che permette di addivenire in tempi prestabiliti (normalmente tra i 60 ed i 120 giorni), ed a costi prefissati (il più delle volte inferiori a quelli di un giudizio ordinario), alla risoluzione delle controversie di cui l'arbitrato si occupa. Lo Sportello inoltre provvederà: alla diffusione sul territorio della; ad una campagna pubblicitaria presso i cittadini dei territori interessati per far conoscere la giustizia arbitrale, i costi e i vantaggi rispetto alla giustizia ordinaria;ad un percorso di formazione per gli avvocati che intendono dedicarsi alla attività di arbitri."Nei prossimi giorni, - ha annunciato il sindaco di Canosa,- con il prezioso contributo dell'Associazione degli Avvocati 'A. Palmieri' di Canosa, verrà inaugurata la sede delloe saranno resi noti i giorni della sua apertura al pubblico. Con questo provvedimento si aumentano i servizi offerti a cittadini ed imprese al fine di economizzare in termini di tempo e risorse economiche la soluzione di alcune controversie. E' importante che questo sportello sia dislocato nell'edificio deputato alla gestione della Giustizia, in modo da accentrare in un'unica sede tutte le attività che riguardano la richiesta di giustizia da parte della comunità. Anche questa convenzione, - conclude- rientra nel progetto più generale di razionalizzazione degli spazi e delle sedi comunali. Un servizio in più per cittadini e imprese a zero costi per la collettività."