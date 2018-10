Inseguimento da film : due arresti

Scene da film questo pomeriggio sulla ex strada provinciale 231 in direzione Canosa. Intorno alle ore 15,00 i Carabinieri della Compagnia di Andria, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato una Alfa Giulietta sospetta che percorreva la provinciale 231 in territorio di Andria, direzione Canosa di Puglia. I malviventi a bordo del veicolo, accortisi dalla presenza dei militari hanno aumentato l'andatura tentando addirittura di speronare l'automobile dei Carabinieri. Dopo circa 40 minuti di inseguimento, proprio dinanzi allo, i. Si tratta diUno di essi nel tentativo di fuggire è rimasto ferito. È stato in un primo momento condotto presso il pronto soccorso di Canosa e successivamente trasferito presso l'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria. Sembra che durante l'inseguimento e durante le fasi della cattura dei banditi siano stati esplosi dei colpi di pistola. Immediatamente sul posto sono giunti rinforzi sia dalla Compagnia di Andria che dai colleghi di Canosa di Puglia. Per i rilievi sono giunti i Carabinieri del RIS di Bari.