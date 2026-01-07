Insediamento Prefetto Anania : “Auguri di buon lavoro. Pronti a confronto su questioni che riguardano lavoro e welfare”

"Buon lavoro al nuovo prefetto della Bat, Flavia Anania, sperando di poterla presto incontrare per discutere e affrontare le questioni che riguardano il mondo del lavoro nel nostro territorio". Così il segretario generale della Cgil Bat,dà il benvenuto al nuovo prefetto nel giorno del suo insediamento. "Leggiamo con estremo interesse e favore l'impegno dichiarato 'a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il contrasto a ogni forma di criminalità, con particolare riguardo ai fenomeni di criminalità organizzata' in un territorio che manifesta una crescente domanda di sicurezza. La Prefettura, come sostiene il prefetto, è chiamata ad assicurare una risposta ferma, costante e credibile, fondata su un'azione integrata di prevenzione e controllo. Apprezziamo il richiamo del prefetto all'azione antimafia, come sistema di prevenzione e tutela dell'economia legale in materia di appalti pubblici e delle filiere produttive, tema che ci sta particolarmente a cuore, così come l'effettuazione di accessi ai cantieri e il monitoraggio dei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione criminale. A partire da tali obiettivi auspichiamo che possano essere consolidate le basi per una proficua collaborazione tra parti sociali e Prefettura, per condividere un progetto di rilancio e di crescita di questa provincia, - conclude Valente- per garantire la legalità e la sicurezza del lavoro, occupazione stabile, welfare e assistenza per indigenti e anziani",