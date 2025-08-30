Innovazione legislativa e cultura dell’olivicoltura protagoniste a “La Settimana dell’Olio 2025”

Si è conclusa il 28 agosto scorso ladeevento ormai centrale per la crescita dei produttori del Gargano, per la sensibilizzazione dei consumatori sull'olio extra vergine di oliva e per il patrimonio olivicolo del territorio. "Il bilancio è assolutamente positivo, riscontriamo un sempre maggiore interesse da parte sia dei consumatori, sia dei produttori professionisti verso l'olio extra vergine di oliva, verso quello che ha da raccontare e verso il territorio del Gargano in cui ci sono ulivi secolari da tutelare e preservare." Ha affermatodirettrice organizzativa dell'eventoL'Assessore all'Agricoltura del Comune di Vieste,durante il talk finale ha evidenziato l'importanza di dare continuità all'evento capace di creare un sistema virtuoso che metta al centro la produzione locale di qualità. «Questa nona edizione è stata incredibile, abbiamo avuto una partecipazione straordinaria - ha spiegato- con tutte le attività andate sold out, sono aumentati anche gli espositori e abbiamo avuto ospiti internazionali. Con il Comune di Vieste vogliamo continuare a far crescere l'evento e portarlo oltre i confini nazionali».è stato il titolo del talk a cui hanno preso parte la senatriceil dottorDirettore del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, la direttricel'assessorePaglialonga e tre produttori vincitori del premio "Mignola d'Oro":dell'Azienda agricola Agalliu Eralda di Vieste,della Soc. agricola F.lli Spina di Vieste e Gdell'Azienda Agricola Latiano Tiziana di San Giovanni Rotondo.La senatriceha presentato il disegno di legge(depositato il 18 giugno 2025), volto a innovare e valorizzare l'intera filiera dell'olio extra vergine italiano. Il provvedimento prevede l'istituzione di un sistema di qualità più stringente, il sostegno tecnologico ed economico ai produttori e un rafforzamento della promozione culturale e formativa nel settore.ha evidenziato la necessità di aggiornare i parametri qualitativi dell'olio alla luce dei progressi tecnologici e di diffondere una cultura diffusa dell'olivicoltura di qualità, partendo dal lavoro degli olivicoltori impegnati in contesti difficili. Il disegno di legge intende, inoltre, premiare chi conserva gli uliveti secolari e introdurre un bollino di qualità ministeriale per garantire trasparenza ai consumatori. «Serve diffondere una cultura diversa, basata sulla qualità del prodotto. Qui a Vieste "La Settimana dell'Olio" ha coinvolto tante persone tra produttori, consumatori ed esperti, dando valore all'olio extra vergine di qualità che non può competere con altre produzioni internazionali puntando sulla quantità», ha dichiarato la senatrice Naturale, sottolineando l'importanza di eventi come "La Settimana dell'Olio" per promuovere in maniera corretta ed efficace il prodotto italiano. Il dottordirettore del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ha sottolineato l'importanza di finanziamenti e azioni volte e favorire l'efficienza e lo sviluppo infrastrutturale per l'irrigazione e la difesa idraulica nel territorio garganico, per far fronte all'emergenza climatica e alla siccità. Tra i progetti citati da Tabacco c'è il ripristino del vascone di San Luca a Vieste ed il collegamento con il depuratore di Vieste per il riutilizzo delle acque reflue affinate.Un momento clou dell'ultima giornata che ha riscosso grande successo, è stato l'appuntamentocon l'abbinamento tra olio extra vergine e pizza, grazie alla presenza dinapoletano doc classe 1985, tra i migliori pizzaioli al mondo con i 3 spicchi Gambero Rosso (nonché vincitore del titolo di migliore pizza del mondo nella classifica 50 Top Pizza World 2023), e di, firma autorevole del giornalismo enogastronomico italiano. Tecnica, amore e tempo sono gli ingredienti speciali che Vitagliano mette nei suoi impasti capaci di deliziare i palati di tantissimi estimatori. L'incontro, andato in scena sempre a Marina Piccola, è stato organizzato in collaborazione con l'Associazione Pizzaioli Garganici, la squadra di pizzaioli che rappresentano il territorio presieduta da Vincenzo D'Apote (La Cruna del Lago, Lesina). Con lui anche Domenico di Noia (Le Macine, Vico del Gargano), Luigi Bevere (direttore personale Sarni Bistrot) e Samantha Sciannamè (Teglie di Puglia, Vieste) che hanno proposto non solo la pizza, ma anche la pizza fritta e la paposcia.è stata organizzata dal Comune di Vieste con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambiente, con il patrocinio di Provincia di Foggia, GAL Gargano, Slow Food Gargano. Partner dell'evento sono Fondazione Grani Futuri, Associazione La Rinascita dei Trabucchi Storici, Associazione Cuochi di Gargano e Capitanata, Oleum Associazione Professionale Internazionale Assaggiatori Olio di oliva, Associazione Pizzaioli Garganici, Associazione Pandolea. Media partner della 9^ Edizione de "La Settimana dell'Olio" è FoodConfidential. Sponsor tecnici dell'evento sono: Acqua Orsini, Tesori d'Apulia, Gargano Dry Gin e Cianfano