Incendiò un’auto: denunciato un agricoltore

nella mattinata di ieri, laha deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria un agricoltore 54enne, incensurato, per l'incendio di una autovettura avvenuto il 9 luglio scorso. Gli investigatori del locale Commissariato dopo una minuziosa attività di indagine con la collaborazione della Polizia Scientifica, hanno individuato il soggetto canosino che il 9 luglio scorso, munito di una tanica di benzina, incendiò un'auto in via Gaeta, le cui fiamme si propagarono pericolosamente alle abitazioni circostanti. Il tempestivo intervento di poliziotti e vigili del fuoco impedì che l'intero stabile prendesse fuoco. Alla base del gesto,tra il piromane e il proprietario dell'autovettura. In tuttinegli ultimi tempi,ma sempre contrasti, liti, private che purtroppo degenerano con l'incendio di auto.