Incendi in Puglia: Crisi climatica? Anche l'assenza di una flotta aerea antincendio regionale!

"Oltre 8.000 ettari in fumo in 114 eventi dall'inizio dell'anno al 15 ottobre scorso: questo il dato di Legambiente che poneUn'impennata di eventi, che secondo il nuovo report è dovuta anche alla crisi climatica, ma Fratelli d'Italia si permette di aggiungere, per quello che riguarda la Puglia, anche per l. La nostra, infatti, è una delle tre Regioni italiane (le altre due sono Umbria e Marche) che non ha mezzi propri, ma che deve far ricorso ad altre basi operative, basti pensare che la scorsa estate per spegnere un incendio in Capitanata il mezzo è dovuto arrivare da Genova!" E' la dichiarazione congiunta rilasciata dalil capogruppo Renato Perrini e i consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Paolo Pagliaro, Tommaso Scatigna e Tonia Spina.