Incendio Minervino
Politica

Incendi in Puglia: Crisi climatica? Anche l'assenza di una flotta aerea antincendio regionale!

La nota del gruppo regionale di Fratelli d’Italia

Puglia - giovedì 30 ottobre 2025 22.37
"Oltre 8.000 ettari in fumo in 114 eventi dall'inizio dell'anno al 15 ottobre scorso: questo il dato di Legambiente che pone la Puglia al terzo posto fra le regioni più colpite dall'emergenza incendi. Un'impennata di eventi, che secondo il nuovo report è dovuta anche alla crisi climatica, ma Fratelli d'Italia si permette di aggiungere, per quello che riguarda la Puglia, anche per l'assenza di una flotta aerea antincendio. La nostra, infatti, è una delle tre Regioni italiane (le altre due sono Umbria e Marche) che non ha mezzi propri, ma che deve far ricorso ad altre basi operative, basti pensare che la scorsa estate per spegnere un incendio in Capitanata il mezzo è dovuto arrivare da Genova!" E' la dichiarazione congiunta rilasciata dal gruppo regionale di Fratelli d'Italia : il capogruppo Renato Perrini e i consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Paolo Pagliaro, Tommaso Scatigna e Tonia Spina.
  • Puglia
  • Incendi
  • Fratelli d'Italia
