Inaugurato l’anno accademico della Scuola di Specializzazione interateneo in Beni Archeologici e Culturali

«La scuola di specializzazione interateneo in Beni Archeologici e Culturali è, dallo scorso 2023 una splendida realtà della nostra città. – Spiega il Sindaco di Canosa- Sabato 10 maggio, presso i sotterranei del Museo dei Vescovi, si è tenuta l'inaugurazione del "secondo anno accademico" che continuerà a vedere protagonisti, all'interno del nostro patrimonio archeologico, gli specializzandi provenienti da diversi regione italiane. Grazie alla convenzione sottoscritta fra Regione Puglia, Comune di Canosa ed Università degli Studi di Bari e Foggia, e presentata in Regione in conferenza stampa il 25 ottobre 2023 grazie al forte impegno dell'europarlamentare Francesco Ventola, gli studenti oltre a beneficiare di borse di studio, frequenteranno scuola e laboratori nel nostro contesto storico archeologico, nei siti veri musei a cielo aperto. Questo percorso ha reso la città oggetto di studio e punto di riferimento per una visione orientata alla multidisciplinarietà e all'organizzazione di laboratori, tirocini e stages come quelli realizzati all'interno dei ruderi del nostro Castello nel Centro Storico o nel sito archeologico ubicato nel golfo mistico del Teatro Comunale "Raffaele Lembo". La scuola di specializzazione ha sede nel Centro Storico di Canosa, in un edificio comunale quale Palazzo Carmelitani dove lo scorso 12 marzo 2024 si è tenuta l'inaugurazione del primo anno accademico. A tal proposito si ringrazia – conclude il- per l'encomiabile lavoro profuso la professoressa Roberta Giuliani, direttrice del primo anno della scuola di specializzazione, e si augura al professor Riccardo Di Cesare, neo Direttore della Scuola di Specializzazione, buon anno accademico e buon lavoro».