In scadenza il concorso fotografico “SGUARDI, Narrazioni visive del territorio”

Ultimo giorno per partecipare al concorso fotograficoindetto e promosso dall'con l'obiettivo di: valorizzare lo sguardo dei giovani sul territorio e sui temi della contemporaneità; avvicinare gli studenti delle scuole medie al linguaggio dell'immagine; promuovere una rete educativa cittadina in collaborazione con il Comune di Canosa di Puglia che ha patrocinato l'iniziativa . Il tema del 2025:per invitare ad inviare fotografie che raccontino identità, spazi, dettagli, tradizioni e relazioni della città (o del quotidiano degli studenti) con approccio personale e creativo. Al concorso possono partecipare gratuitamente gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di I grado di Canosa di Puglia, singolarmente o in gruppi/classe (in tal caso è indicato un referente docente). Le immagini devono essere originali e realizzate dai partecipanti (smartphone o fotocamera). Non sono ammesse immagini generate da AI o fotomontaggi complessi. È consentita una post-produzione leggera (esposizione, contrasto). Una commissione interna dell'Istituto effettua una preselezione delle opere ammissibili e allestibili. Al termine delle selezioni sarà allestita un mostra cui seguirà la premiazione, in calendario venerdì 12 dicembre 2025, in Piazza Vittorio Veneto a Canosa di Puglia.