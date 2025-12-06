In Puglia è corsa alla stella di Natale per le festività 2025, la pianta iconica che sarà presente in 7 case su 10, con un incremento rispetto agli anni precedenti grazie all'alta qualità delle piante e ai prezzi equilibrati. Lo rileva l'analisi di, sulla base delle rilevazioni nei mercati di Campagna Amica, sulla regina delle decorazioni natalizie, con i cittadini che quest'anno scelgono esemplari colorati per adornare le loro abitazioni, acquistandoli direttamente dai produttori o da punti vendita che ne garantiscono l'origine, sostenendo così imprese, lavoro e territorio.. Con l'arrivo del freddo, i vivaisti sono costretti a far lavorare a pieno regime le caldaie, con costi energetici pesanti. I prezzi variano in base alla dimensione del vaso: si va dai 5 ai 10 euro, fino ai 50 euro per le varietà più grandi o strutturate, comprese quelle ad alberello. Le stelle di Natale devono la loro fama al rosso intenso delle brattee, che ricorda una cometa, e al fascino della loro forma, non a caso il nome latino Euphorbia pulcherrima significa "bellissima".In Puglia il florovivaismo ruota intorno a due grandi poli: il distretto salentino di Taviano e Leverano, che coinvolge anche Alliste, Maglie, Melissano, Nardò, Porto Cesareo, Racale e Ugento, e quello barese che ha il cuore produttivo e commerciale a Terlizzi,, Bisceglie, Molfetta, Ruvo di Puglia e Giovinazzo, con altre realtà presenti nel resto della regione. In provincia di Lecce il florovivaismo rappresenta il 12,4% della produzione agricola, mentre nel barese incide per il 5,8%. Le aziende pugliesi, inoltre, risultano mediamente più grandi della media nazionale: delle 853 imprese floricole regionali, il 65% rientra nella fascia 1-5 ettari, mentre in Italia la quota prevalente (58,2%) non raggiunge l'ettaro. Non tutti sanno chementre le parti rosse sono foglie che assumono quella colorazione solo in determinati periodi dell'anno. Le brattee, solitamente rosse ma anche rosa o bianche, tendono a cadere dopo le festività, verso la primavera. La pianta, però, resta viva: durante la fase di riposo è importante tenerla all'ombra e lontana da fonti di luce artificiale, essendo una specie "brevidiurna", che fiorisce solo dopo un periodo con poche ore di luce. In primavera – conclude– è il momento di una potatura vigorosa e del trasferimento all'esterno. Andrà poi riportata in casa tra ottobre e novembre, in un ambiente poco luminoso (massimo 8 ore di luce al giorno), per favorire lo sviluppo delle nuove foglie che torneranno rosse. Ultimo accorgimento: la concimazione, preferibilmente con prodotti ricchi di potassio e fosforo, soprattutto tra autunno e inverno, indispensabile per farla rifiorire.