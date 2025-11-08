Agricolonie
Agricolonie
Territorio

In Puglia cresce il welfare verde

Unisce inclusione, educazione e benessere

Puglia - sabato 8 novembre 2025 14.28
Si sono aperti nuovi scenari in Puglia con l'agricoltura che ha dimostrato di essere concretamente "sociale", offrendo un vero welfare verde capace di unire inclusione, educazione e benessere, dall'agriasilo all'inserimento dei lavoratori extracomunitari e delle persone fragili, dall'agribenessere psicofisico fino alla pet therapy e ai nidi di comunità. È quanto dichiara Coldiretti Puglia, con le aziende agricole e gli agriturismi di Campagna Amica impegnata nella formazione con educatori e imprenditori agricoli nell'ambito del progetto "Nidi di Comunità" che fa tappa a Foggia nell'agriturismo Bosco Didattico Masseria Grande a Lucera, rivoluzionando il concetto tradizionale di nido trasformandolo in un polo educativo e sociale aperto all'intera comunità. Superare l'idea del "nido" come semplice luogo di custodia e trasformarlo in un vero e proprio polo educativo e sociale – spiega Coldiretti Puglia - aperto all'intera comunità, è questa la filosofia alla base di "Nidi di Comunità", un progetto che punta a costruire spazi vivi e partecipati, dove i bambini possano crescere in un contesto stimolante e le famiglie trovino ascolto, supporto e occasioni di confronto.

I "Nidi di Comunità" non si limitano a essere servizi per la prima infanzia, ma diventano luoghi dinamici di incontro e condivisione: qui si organizzano laboratori, attività educative e ricreative, iniziative che coinvolgono genitori, educatori e cittadini, in un'ottica di comunità attiva e inclusiva. All'interno di questa visione ampia e innovativa, il progetto portato avanti da Campagna Amica apre la strada anche a una declinazione particolarmente interessante: l'integrazione del modello di "agrinido" nell'ambito dell'agricoltura sociale. L'agrinido è un servizio educativo che si svolge all'interno di un'azienda agricola o in collaborazione con imprenditori agricoli impegnati nel sociale. Qui i bambini hanno l'opportunità di vivere esperienze dirette con la natura, conoscere da vicino l'ambiente rurale e partecipare a semplici attività legate alla terra. "Nidi di Comunità" si pone così come un progetto capace di generare un impatto concreto sulla qualità della vita dei bambini e delle famiglie, dimostrando che investire nell'educazione e nel benessere dei più piccoli significa investire nel futuro dell'intera società.
  • Coldiretti Puglia
  • Welfare verde
Verso la Giornata Mondiale del Diabete
8 novembre 2025 Verso la Giornata Mondiale del Diabete
L'Intelligenza Artificiale può essere una grande alleata dell’uomo
8 novembre 2025 L'Intelligenza Artificiale può essere una grande alleata dell’uomo
Altri contenuti a tema
La crisi idrica si fa sempre più critica La crisi idrica si fa sempre più critica La denuncia Coldiretti Puglia sulla base dei dati ANBI
Il turismo equestre si integra perfettamente con le vacanze a contatto con la natura Il turismo equestre si integra perfettamente con le vacanze a contatto con la natura Tra sport, passeggiate, fattorie didattiche e pet therapy.
Trasformazione profonda nei comportamenti di consumo degli italiani Trasformazione profonda nei comportamenti di consumo degli italiani E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia, sulla base del Rapporto Italmercati-Ismea 2025, curata dal Censis
Movimentazioni anomale e sospette di olio proveniente da Paesi extra UE Movimentazioni anomale e sospette di olio proveniente da Paesi extra UE A lanciare l’allarme Coldiretti e UNAPROL
Rischio insonnia per il ritorno dell'ora solare Rischio insonnia per il ritorno dell'ora solare Coldiretti Puglia ha redatto menù “jet lag da cuscino”.
Orecchiette fatte in casa, un ritorno in cucina per passione Orecchiette fatte in casa, un ritorno in cucina per passione Celebrato il World Pasta Day
Gli effetti benefici della dieta mediterranea Gli effetti benefici della dieta mediterranea E’ emerso nel corso del confronto organizzato dalla LILT di Bari sulla promozione della salute
Severità idrica al livello massimo per il servizio potabile in Puglia Severità idrica al livello massimo per il servizio potabile in Puglia Coldiretti Puglia:"Serve un intervento strutturale immediato: occorre completare e ammodernare le infrastrutture irrigue"
A Filippo Sardone intitolata la Sala Controllo Operativo del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto
8 novembre 2025 A Filippo Sardone intitolata la Sala Controllo Operativo del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto
Canosa: Approvato l’aggiornamento definitivo del Piano di Recupero del Centro Storico.
7 novembre 2025 Canosa: Approvato l’aggiornamento definitivo del Piano di Recupero del Centro Storico.
La crisi idrica si fa sempre più critica
7 novembre 2025 La crisi idrica si fa sempre più critica
Arrestato un uomo per truffa ai danni di un’anziana
7 novembre 2025 Arrestato un uomo per truffa ai danni di un’anziana
Mezzogiorno d’Italia discriminato dal piano trasporti di Von der Leyen
7 novembre 2025 Mezzogiorno d’Italia discriminato dal piano trasporti di Von der Leyen
Al via Athletics Challenge delle Province 2025
7 novembre 2025 Al via Athletics Challenge delle Province 2025
Rossella Di Nunno, campionessa regionale gravel
6 novembre 2025 Rossella Di Nunno, campionessa regionale gravel
Farmacisti in sciopero: Subito il rinnovo del contratto, il lavoro e le professionalità vanno riconosciuti
6 novembre 2025 Farmacisti in sciopero: Subito il rinnovo del contratto, il lavoro e le professionalità vanno riconosciuti
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.